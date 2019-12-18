Сегодня, 18 декабря, под стенами Офиса президента в Киеве митингуют

Участниками акции являются собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Они требуют, чтобы приняли закон о доступном налогообложении нерастаможенных авто без коэффициента возраста и акциза.

Кроме того, "евробляхеры" просят льгот на растаможку для инвалидов и ветеранов.

Пока акция проходит мирно и без скандалов.

Тем временем сейчас президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочим визитом в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области. Там он общается с фермерами.

Президент заверил аграриев, что после открытия рынка земли, людям не нужно боятся рейдерства, так государство будет защищать владельцев.

Зеленский отметил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Ранее мы писали, собственники авто на еврономерах устроили пикет под Офисом президента Украины в среду, 18 декабря

Активисты пояснили, что собрались именно под ОП, поскольку днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета.

Суть требований "евробляхеров" заключается в либерализации ставок растаможки подержанных авто. Сейчас растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650% от его таможенной стоимости. Протестующие требуют, чтобы растаможка любого авто, независимо от возраста, обходилась в 35-40% от его стоимости.

Активисты заявляют, что сейчас Кабмин, аппарат президента и комитет налоговой и таможенной политики ВР не отвечают на обращения представителей "евробляхеров". При этом именно заключения правительства не хватает для дальнейшего продвижения законопроектов 2342 и 2345 до его рассмотрения нардепами.

Источник фото: znaj.ua

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