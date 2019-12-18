По всей стране, подобно случаю на границе, начинают разворачиваться масштабные действия протестного характера – эксперты уверены, все это только начало

Немалая часть граждан Украины решительно настроена против проведения земельной реформы

Люди в отчаянии и не знают, по их словам, как достучаться до властей. Одним из методов предметной борьбы были выбраны массовые протестные акции – они начинают носить перманентный характер и масштабы каждой отдельно проведенной, скорее всего, будут только расти.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации украинских новостных ресурсов, в частности, в сообщении Telegram-канала Klymenko Time идет речь о перекрытии протестующими международного пункта пропуска на украинско-молдавской границе:

«Противники земельной реформы заблокировали международный пункт пропуска «Кучурган». Подогнали несколько тракторов и никого не пускают».

Известно, что на месте образовалась большая очередь из автомобилей, которые намеревались пересечь границу. Известно также, что активисты настроены решительно:

«В этой акции задействованы 40 единиц с/х техники и 40 единиц автотранспорта», - отметила глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

Напомним, подобная акция прошла накануне – 17 декабря протестующие перекрывали трассу Киев-Харьков, все происходило в районе аэродрома Коротич, масштабы, правда, были «скромнее».

Ранее на счет происходящего в стране высказался сам президент Зеленский:

«Каждый имеет право высказать мнение. ...Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев… Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги», - считает Владимир Зеленский. Из-за политических сил, в чьих руках «простые фермера» стали марионетками, страдают в ходе стычек и митингующие, и полицейские, уверен гарант.

Ранее мы сообщали о масштабном бунте, который поднял на уши весь Киев. Как известно, вчера, 17 декабря, под Радой начались массовые акции протеста.

Тысячи украинцев вышли под здание Парламента и требовали от нардепов продлить мораторий на продажу земли.

Во время акций протеста митингующие стали кидать в правоохранителей камни и палки, из-за чего силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и другие спецсредства.

В результате митинг под Верховной Радой перерос в настоящую драку, в ходе которой пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих.

По факту беспорядков в центре Киева были открыты производства, сейчас полиция готовит подозрения трем лицам.

Напомним, автозаки стянули под окна Зеленского, ситуация в Киеве накаляется.

Как сообщала Politeka, в Киеве разгорелся новый «Антимайдан», кадры скандального протеста.

Также Politeka писала, что Майдан против Зеленского потерпел фиаско, Порошенко подставили самые близкие.