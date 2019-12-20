В сети появилось видео, в котором молодая женщина, активистка "АвтоЕвроСилы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на фоне горящего авто

Как передает Politeka.net, пользовательница соцсети Фейсбук с ником Svetlana Svetlana 20 декабря поделилась видео с горящим автомобилем. Конфликт образовался из-за законопроектов 2342 и 2345, которые должны урегулировать вопрос "евроблях". Женщина потребовала от Зеленского рассмотреть и принять их, иначе машины будут сжигать по всей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Президент Украины, мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить, вы вынудили нас вот так делать с ними! Я, как мать двоих детей, не могу их возить в школу, в садик с 31 декабря. Вы не дали нам доступную растаможку, которую обещали. Где наш законопроект на растаможку?... Вот так сделает вся Украина. Вам это надо? Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много!", – отметила она.

"Власть за дерибаном земли забыла о своих обещаниях, люди доведены до отчаяния !!!!", - подписала ролик женщина.

Несмотря на жаркий перформанс, комментирующие под этим видеообращением в большинстве своем оказались не на стороне активистки. Люди накинулись на мать двоих детей с тем, что "сама виновата" и "кто хотел, уже растаможил авто". Также женщину обвинили в несоблюдении экологических норм и загрязнении воздуха.

"У вас была возможность дважды растаможить машины свои, а вы халявы очередной раз ждали. кто вам доктор теперь"

"Надо было думать когда привозили машину, заводили двоих детей... типо без машины жизнь останавливается... нет денег на машину- ходи пешком, нет денег на парковку- не покупай машину, нет денег на содержание детей- не заводи детей... а то хитросделанные- купили за 3 коп. евробляху и создайте им условия что бы они ездили на этих машинах, а те, кто 100% заплатили все сборы, растаможили, или просто купили машины внутри страны, оказывается ло*и, потому что можно было и не переплачивать, а просто требовать как эти на видео...."

"Давно уже пора сжечь свои ведра или сдать на металлолом"

"Штраф за порушення норм пожежної безпеки і громадського порядку . І обовязково прибрати за собою згарище після спаленого авто. "

"Жду челендж "спали свою бляху" ✌️😜"

"За сегодня вижу второе видео где девушки палят авто"мать двоих детей",вторая "мать троих",если они вам были не нужны под пресс их и на металлолом, а не а атмосферу загрезнять!!!!!"

Ранее мы сообщали, 17 декабря владельцы "евроблях" вышли в очередной раз под стены Верховной Рады. На этот раз их акция "слилась" с пикетом противников земельной реформы - так что бунт оказался весьма мощным.

Влада за дєрибаном землі забула про свої обіцянки,люди доведені до відчаю!!!! Gepostet von Svetlana Svetlana am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.