Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов", - заявил артист.

Также он считает, что если люди не владеют украинским, они имеют полное право "искать работу в других краях".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - добавил Скрипка.

Недавно мы писали, что сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что украинский язык находится на грани вымирания и в оскорбительной форме описала некоторые слова из украинского языка

Соответствующие посты она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, украинский язык находится на грани вымирания.

"Я живу в Украине и я защищаю украинский язык, я его учу и мне стыдно, что за три года я им так и не овладела, но украинский - он на грани вымирания, его надо спасать, и это государственный язык", – считает Каплан.

Кроме того, Каплан вступилась за язык страны-агрессора, и заявила, что не хочет его терять.

"Русский язык не принадлежит ни Путину, ни современной России, они могут идти нах*й", – заявила Каплан.

В Сети бурно отреагировали на умозаключения Каплан.

"Кто вам сказал ,что украинский на грани вымирания? Что за чушь? Язык, на котором говорят миллионы, на грани вымирания?", "А Украинский язык не на грани вымирания! Он развивается, говорить на украинском в Украине модно и престижно!", "Это откровенный бред, извините за мой вымирающий украинский", - писали под ее постом.