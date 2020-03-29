Один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Соловьев начал издеваться над украинским языком, публично опозорившись

Так, невменяемый Владимир Соловьев в эфире пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1 решил придраться к букве "ф". Он разразился фейком о том, что украинцы совсем не умеют ее правильно выговаривать.

"Она очень редко встречается в украинском языке, и вы пытались даже ее заменить недавно. Вы же так теперь эту букву произносите?" – с ухмылкой сказал он, после чего, кривляясь, начал плеваться и хрюкать.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский в очередной раз в грубой форме высказался об Украине.

"На будущее они должны уяснить: никогда без России у них не будет нормальной экономики. Будет вечный кризис и нищета. А захотят нормальную экономику, попросят восстановить отношения с Россией – условие одно – никогда и ни при каких обстоятельствах не посягать на русских и русский язык!", - высказался скандальный российский депутат, бредя тем, что украинцы желают водить дружбу с Россией, не понимая: после 2014 года - это невозможно.

Напомним, что одна из топ-пропагандистов Кремля Ольга Скабеева не смогла удержать эмоций и начала гневно высказываться из-за памятников лидерам ОУН и УПА, которые стоят в Украине.

Поистерила топ-пропагандист Ольга Скабеева на телепередачи "60 минут" в прямом эфире на телеканала Россия 1. Кроме того, она обвинила жителей западных регионов Украины в "нацификации" и начала требовать усмирить их.