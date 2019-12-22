Люди стоят в пробке более 40 часов

На западной границе Украины из-за огромных очередей люди по несколько суток не могу попасть в Польшу

Об этом сообщает ТСН

Отмечается, что километровый затор образовался на КП «Смильницы» 22 декабря.

Возмущенные люди сообщили, что очередь не движется уже в течение 5 часов. При этом люди стоят в пробке более 40 часов.

Однако еще худшая ситуация случилась в КП «Шегини»,

По информации издания, там автомобильная пробка протянулась на десятки километров.

По словам очевидцев, некоторые автомобили ждут свей очереди уже трое суток.



При этом в Государственной таможенной службе происходящее безумие пока не комментируют.

Ранее мы сообщали, украинские туристы устроили скандал в аэропорту из-за задержки рейса на 20 часов. Транспортный коллапс возник в Днепре. О нем рассказал Дмитрий Деревицкий в Facebook.

По его словам, самолет должен был вылететь в 7 утра, однако к негодованию пассажиров вылет внезапно перенесли на 20 часов из-за того, что самолет оказался в неработоспособном состоянии.

«Рейс в 7 утра, большинство летит в отпуск, перенос вылета на 20 часов! Самолет в неработоспособном состоянии. МАУ, хватит мучать себя и пассажиров, уходите с рынка! И конечно хватит держать Днепр в заложниках, посредством ограничения полетов других авиакомпаний в аэропорт!», — написал возмущенный Деревицкий.

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