На украино-польской границе наблюдаются большие автомобильные очереди

По состоянию на 23 декабря в пробке стоят не менее 1 500 авто. Подобная ситуация продолжается уже не первый день. Отмечается, что нагрузка пункты пропуска на границе выросла в полтора раза.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец".

"Если брать "Ягодин", то там на данный момент, по информации польской стороны, около 800 легковых транспортных средств, "Краковец" - около 500, "Шегини" - 300", - сказал Андрей Демченко, как сообщает "112 Украина".

Отметим, что ничего необычного в такой ситуации нет, она традиционна для этого периода года в Украине. Заробитчане и студенты возвращаются домой на праздники. По официальным данным, только в Польше работает более двух миллионов украинцев.

Демченко утверждает, что за сутки на пункте пропуска оформляют около 3,5 тысяч транспортных средств.

В Гостаможслужбе отмечают, что ситуация осложняется из-за процедуры оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам.

"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - заявил глава Гостаможслужбы.

Ожидается, что очереди во всех пунктах пропуска будут скорее всего еще несколько дней, до Рождества 25 декабря. Зато после нового года, предполагают пограничники, пробки образуются на выезде из Украины, гастрабайтеры и студенты будут возвращаться в страны ЕС.

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