Любимый певец российского президента Владимира Путина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев предстанет перед судом



Как передает Politeka.net, об этом сообщает ряд российских СМИ.

Дело в том, что в прошлом году его благотворительной организации был выписан штраф, который по сей день так и не был оплачен.



В 2018 году Николай Расторгуев не подал отчет в Пенсионный фонд Российской Федерации, за что был «награжден» штрафом в размере 20 тысяч рублей. До сих пор артист так и не удосужился оплатить эту небольшую сумму штрафа, в связи с чем ПФ РФ решил обратиться в суд.



Ранее соратник Путина заявил, что украинское правительство искажает историю, и на этой "лжи" уже выросло целое поколение. Расторгуев уточнил, что в свете нынешних событий между РФ и Украиной население обеих стран не сможет примириться еще очень долгое время.

На вопрос о том, может ли возобновиться дружба между россиянами и украинцами, лидер "Любэ" ответил: "В ближайшее время мы не сойдемся! Разве что в отдаленной перспективе".

Ранее сообщалось, что лидер известной российской группы «Любэ» Николай Расторгуев устроил чрезвычайное происшествие на Крымском мосту во время съемок клипа. Неприятный инцидент произошел в понедельник, 16 июля. В тот день съемки нового клипа группы проходили прямо на мосту, построенном оккупантами. Для того, чтобы съемочная группа смогла работать спокойно, было решено полностью перекрыть одну из полос движения, парализовав транспортный поток.



Напомним, подлость Путина вскрылась во время встречи с Зеленским, вернуть Донбасс будет невозможно.

Как сообщала Politeka, венгры бросили украинцев на растерзание Путину.

Также Politeka писала, что Путин готовит Зеленскому наглый ультиматум по Донбассу: "Придется дать Пушилину...".



