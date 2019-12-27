У певицы Наталки Карпы и героя АТО Евгения Терехова родилась дочь

Соответствующие снимки были обнародованы на странице Наталки Карпы в Фейсбуке, пишет Politeka

«Привет, доченька! Наше золотце, наше солнышко! Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г.. В 23.49 ❤️4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица! Эмоции просто переполняют ... обязательно впоследствии обо всем расскажу, а пока скажу- мы с @ jacki_boy89, стали счастливыми родителями, нашей принцессы», - написала молодая мама.

В тоже время трогательной новостью поделился новоиспеченный отец, ветеран АТО Евгений Терехов.

Мужчина отметил, что не зря прожил свою жизнь и нежно поблагодарил жену.

"Наконец... Я встретился с девушкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда. Я впервые вижу ее, но я уже поражен ее красотой, ее первой улыбкой, ее ангельскими глазками и ее смуглой кожей. Она воплощение чистоты, она — это подарок с небес. Правда, пока еще немного плаксива", – написал Евгений.

Отметим, что для Наталки Карпы это первый ребенок, а Евгений Терехов стал отцом во второй раз. У него есть еще одна дочь от предыдущих отношений.

Кроме того, пока родители не сообщили имени дочери, но ранее певица призналась, что планирует дать ребенку армянское имя Амине.

Ранее сообщалось, что позже Наталка Карпа призналась, что ждет пополнения в семье, и что запустила в «Ранку з Україною» авторскую рубрику для будущих мам «Первенец в 38», ведь ей есть, о чем рассказать.

«Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно «Первенец в 38»? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот – счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой», – поделилась Наталка Карпа.

Напомним, известная украинская певица беременна от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!».

Как сообщала Politeka, известная украинская певица рассказала о беременности от героя АТО: «Плакала так, что не могла говорить».

Также Politeka рассказывала, что Наталка Карпа пришла позравить Астафьеву с премьерой.