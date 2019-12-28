Легендарный российский певец Андрей Макаревич заявил, что оккупированный Крым Владимир Путин не отдаст
Такой комментарий певец дал в интервью Эху Москвы.
По его словам, возвращение Крыма в украинское правовое поле при нынешнем президенте РФ сомнительно.
"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", - констатировал музыкант.
Кроме того, он заявил, что после российской оккупации Крыма в 2014 году он ни разу не ездил на полуостров и добавил, что не поедет туда с гастролями, даже если получит разрешение от украинских властей.
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Ранее Андрей Макаревич в пух и прах разнес российскую пропаганду.
По его мнению, если бы Украины не существовало, ее надо было бы выдумать только для того, чтобы на российских ток-шоу и в новостях было что обсуждать.
Макаревич недоумевает, почему не говорят о Путине, Медведеве, Шойгу, уровне пенсий и зарплат в стране или «удивительные» инициативы Госдумы РФ. Немного эфирного времени иногда перепадает и американскому президенту Дональду Трампу, но и то только в связи с Украиной.
И поражается, что столько времени говорить о соседней стране не у всех фантазии хватит, но у российских пропагандистов ее хватает.
Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.
Как сообщала Politeka, неудобный вопрос об Украине загнал Путина в тупик.
Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе