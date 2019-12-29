Состояние Шулявского моста, который открыли 28 декабря, напугало киевлян

Мэр Виталий Кличко открыл Шулявский путепровод после 10 месяцев реконструкции, как и обещал, до нового года. Стоило ли так спешить, обсуждают в сети, после того как появились кадры "досок", на которых держится мост. Как передает Politeka.net, в соцсети Фейсбук снимком поделился пользователь Богдан Тицкий.

"Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського моста. І так під всіма опорами. Будівництво моста обійшлось трішки більше мільярда гривень...", - написал Богдан.

Пост активно обсуждают, комментирующие уж было окрестили происходящее "зрадой", как появились специалисты, объяснившие, что доски нужны, пока застывает бетон, и их уберут через несколько недель. Так что, оказалось, "зрады" никакой нет, однако народ уже успел испугаться обвала моста.

"айааййаа зрада)"

"я даже не знаю що сказать... відійшов поки подалі звідти"

"Наноматериалы, нанотехнологии, скоро пустим гиперлуп...."

"виталя видел эти опоры перед вчерашней поездкой?" - "позавчора він під цим мостом тусувався. Цим він показував, що міст надійний))"

"Завтра буду ехать к маме на Отрадный, то, наверное, чудо-мостик лучше объехать?!"

"Траліки ще не пустили" "1. Зрада, що відкрили до завершення робіт. 2. Не зрада, бо це технологічні тримачі прольотів моста, доки застигає основний бетон. На це треба до місяця часу." - "може тоді не варто було відкривати, поки конструкція тримається на фанерці?)))" "Виглядає звісно дещо кумедно, але ніякого "криміналу" там немає. "

Ранее мы сообщали, Кличко удивил публику, когда появился в костюме Деда Мороза на открытии моста. Он первым прокатился по нему на квадроцикле.

Пользователи не удержались и принялись бурно комментировать событие: