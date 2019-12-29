Состояние Шулявского моста, который открыли 28 декабря, напугало киевлян
Мэр Виталий Кличко открыл Шулявский путепровод после 10 месяцев реконструкции, как и обещал, до нового года. Стоило ли так спешить, обсуждают в сети, после того как появились кадры "досок", на которых держится мост. Как передает Politeka.net, в соцсети Фейсбук снимком поделился пользователь Богдан Тицкий.
"Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського моста. І так під всіма опорами. Будівництво моста обійшлось трішки більше мільярда гривень...", - написал Богдан.
Любимица Кондратюка стала победителем Х-фактора: видео финального выступления поражает
Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью, поразив видом: "Лицо подкачало"
Волочкова расставила ноги и прикрылась лохматым другом: "Полная безнадега"
Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал
Пост активно обсуждают, комментирующие уж было окрестили происходящее "зрадой", как появились специалисты, объяснившие, что доски нужны, пока застывает бетон, и их уберут через несколько недель. Так что, оказалось, "зрады" никакой нет, однако народ уже успел испугаться обвала моста.
"айааййаа зрада)"
"я даже не знаю що сказать... відійшов поки подалі звідти"
"Наноматериалы, нанотехнологии, скоро пустим гиперлуп...."
"виталя видел эти опоры перед вчерашней поездкой?" - "позавчора він під цим мостом тусувався. Цим він показував, що міст надійний))"
"Завтра буду ехать к маме на Отрадный, то, наверное, чудо-мостик лучше объехать?!"
«Лишь бы не устал сразу», «В Европе это бы сделали за пару дней и без этого пафоса. кому вы благодарите идиоты?», «Дурында надо было так ехать когда снегом Киев заваливало».
Напомним, Кличко «похоронил» транспортную систему Киева.
Еще Politeka сообщала о том, что раскрыта скандальная правда о мосте Кличко.