Мэр Киева Виталий Кличко вновь позабавил украинцев своим поведением

28 декабря, в столице было открыто движение реконструированным Шулявским мостом. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Шулявский мост реконструировали 10 месяцев - с марта по декабрь 2019 года.

Киевский голова Виталий Кличко в костюме Деда Мороза первым прокатился по мосту на квадроцикле.

Соответствующее видео появилось на странице мэра в Фейсбуке.

Пользователи не удержались и принялись бурно комментировать событие.

«Лишь бы не устал сразу», «В Европе это бы сделали за пару дней и без этого пафоса. кому вы благодарите идиоты?», «Дурында надо было так ехать когда снегом Киев заваливало», «Додумался на велосипед не сесть...😂😂😂😂😂», «Когда кресло задрожало то руки начали работать))», «Чего не на оленях?», «Квадроциклам запрещенно движение по дорогам», «Мост это хорошо на Шулявке, а вот когда же мост метро на Троещина и сколько в этих пробках стоять можно!!!??? А вы мер класс!!?? В чем !!??? Когда он обязан по должности своей это делать и содержать все такие объекты в порядке давно, а не ждать разрушений, а вы молодец!!!??? СРАКОЛИЗЫ !!! Иначе о вас не скажешь», «Жаль не спустились вниз. Там такой же п...ц как и за весь период строительства. Грязь, лужи. Оборудованного прохода как не было так и нет. Отношение к пешеходам как к скоту. Сколько постили, сколько писали. В пустоту», «Клоуны»- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что реконструкция Шулявского моста снова подорожала, счет пошел на миллиарды.

Стоимость строительства Шулявского моста выросла примерно в 3 раза и это не последнее подорожание. Выглядит так, будто чиновники распиливают бюджетные средства, увеличивая свои аппетиты.

Об этом заявил Александр Федоренко, председатель Киевской городской организации политической партии «Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна». Он уверен, что правоохранители должны проверить законность реконструкции.

Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом Gepostet von Віталій Кличко am Samstag, 28. Dezember 2019

Напомним, Кличко «похоронил» транспортную систему Киева.

Также Politeka писала о том, что в НАБУ подали заявление о злодеяниях Кличко.

Еще Politeka сообщала о том, что раскрыта скандальная правда о мосте Кличко.