Известный украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский оставил для украинцев послание

Как сообщает Politeka.net, в преддверии Нового года известный украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский на своей странице в Facebook записал обращение к украинцам (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Андрей Пальчевский с Вами, в Новом году хотелось бы пожелать: девушкам - любви, женщинам-стабильности, мужчинам - силы и мудрости, бабушкам и дедушкам - здоровья и процветания, гривне - роста, доллару - падения, а тем, кто нас не любит - забвения, а всем, кто нас любит - терпения", - обратился к украинцам Пальчевский.

Пользователи сети присоединились к пожеланиям Пальчевского, а также поблагодарили его за поздавлениям:

"Пусть сбудутся все Ваши мечты!!!", "Андрей Иванович, с Новым годом! Здоровья, счастья и процветания! И пускай у всех будет шок от Ваших успехов в 2020!", "Ах ! Какой мужчина! А этот бархатный ГОЛОС !!! Супер пожелания... День удался... Андрей Пальчевский :) С наступающим Новым Годом !!! Здоровья ! Пусть все сокровенные желания сбудутся!".

Также ранее сообщалось, что Андрей Пальчевский раскрыл правду об олигархате в Украине.

"В головы украинцев вбивается мысль о том, что якобы олигархическая система разобрана. Хотя олигархическая система разобрана будет после того, как олигархи закончат либо в тюрьме, либо их капиталы в национальном банке, других вариантов нет. Когда у них отберут каналы, о чем обещали, так долго говорили наши необольшевики, большевики от слова большинство в парламенте. А нам сейчас говорят, Сорос, американцы скупают нашу землю. Я вам могу сказать, там те же липкие ручки", - сказал он.

с 2020!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 31. Dezember 2019

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

Как сообщала Politeka, Пальчевский расставил все точки после нормандской встречи.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, какую свинью подложил Кравчук Зеленскому и всей Украине: "Я б его...".