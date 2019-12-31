Переданные Украиной России в рамках большого обмена экс-беркутовцы уже засветились на пропагандистском телеканале

Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиненные в расстреле участников Революции Достоинства в 2013–2014 годах, в эфире пропагандисткого телеканала «Россия 24» заявили, что невиновны, а доказательств их неучастия в расстреле людей на Майдане «собрано немало», передает Politeka.

Бывшие бойцы расформированной милицейской роты МВД Украины «Беркут» утверждали, что не применяли огнестрельное оружие, а пользовались спецсредствами и всем, что «регламентировано законом Украины про милицию».

«Сам расстрел начался 20 февраля с 5.00 утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка, и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко», – рассказал Зинченко в эфире кремлевского телеканала.

Экс-беркутовцы уверяют, что людей убивали со здания столичной филармонии, причем, утверждают они, огонь вели не по тем, кто стоял в строю, а по тем, кто нес рацию и оказывал другую помощь.

Аброськин добавил, что следствие по делу «прошло быстро», улик не собрали в достаточном количестве, а эксперты все доказательства «подогнали под сторону обвинения».

Теперь оба экс-беркутовца планируют продолжать участвовать в расследовании своего дела, правда, не уточнили, дистанционно или приедут в Украину.

Как известно, пятерых экс-беркутовцев, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, обвинили в расстреле людей на Майдане. Было установлено, что два из 12 идентифицированных автомата принадлежали Аброськину и Зинченко. Из них 20 февраля 2014 года были убиты три человека, еще двое получили ранения.

Тем временем адвокаты обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть события Революции достоинства и дать им «адекватную правовую оценку».

Напомним, Юрий Романенко прокомментировал освобождение экс-беркутовцев.

Как сообщала Politeka, Зеленский выполнит прихоть Путина.

Также Politeka писала, что суд плюнул в лицо украинцам, экс-беркутовца отпустили домой.