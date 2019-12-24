Обмен пленными всегда предусматривал взаимную передачу лиц, причастных к войне на востоке Украины, но теперь новая власть Украины решила совершенно иначе

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал на своей странице в Facebook Тарас Черновил.

Он отметил, что Москва требует в президента Украины Владимира Зеленского и его команды выдать России «беркутовцев», которые расстреливали Небесную сотню, калечили и пытали протестующих на Майдане.

Но они не имеют ничего общего к конфликту на Донбассе, поэтому по договоренностям, которые были раньше их нельзя отдавать, но новая власть решила иначе.

«Мы всегда четко на этом стояли. Но теперь у руля страны новая власть, поэтому нужно еще «радоваться», что «беркутовцам» хоть Героев Украины на прощание не присваивали», - написал Тарас Черновил.

Политолог утверждает, что обмен «беркутовцев» стал одной из прихотей Владимира Путина, ему совершенно не нужны эти преступники, он хочет показать совсем другое.



«Это знак для реакционных слоев в России и в других государствах: «Своих не сдаем», а еще бомба под общественный мир в Украине. Но главное даже не то, что «беркутовцев» должны отдать Москве. Еще хуже то, что мы даже близко не догадываемся, что в оперативном порядке Зеленский пообещал Кремлю после того, как его поставили в очень критическую позу», - отмечает эксперт.

Черновил полагает, что рано или поздно появится еще несколько предательских действий от власти.

«Беда в том, что новая власть даже не пыталась за них реально бороться, а просто пошла по дорожке, которую настелил Путин» - подытожил политолог.

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