Обмен пленными всегда предусматривал взаимную передачу лиц, причастных к войне на востоке Украины, но теперь новая власть Украины решила совершенно иначе

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал на своей странице в Facebook Тарас Черновил. 

Он отметил, что Москва требует в президента Украины Владимира Зеленского и его команды выдать России «беркутовцев», которые расстреливали Небесную сотню, калечили и пытали протестующих на Майдане.

Но они не имеют ничего общего к конфликту на Донбассе, поэтому по договоренностям, которые были раньше их нельзя отдавать, но новая власть решила иначе.

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«Мы всегда четко на этом стояли. Но теперь у руля страны новая власть, поэтому нужно еще «радоваться», что «беркутовцам» хоть Героев Украины на прощание не присваивали», - написал Тарас Черновил.

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Париж

Политолог утверждает, что обмен «беркутовцев» стал одной из прихотей Владимира Путина, ему совершенно не нужны эти преступники, он хочет показать совсем другое.

«Это знак для реакционных слоев в России и в других государствах: «Своих не сдаем», а еще бомба под общественный мир в Украине. Но главное даже не то, что «беркутовцев» должны отдать Москве. Еще хуже то, что мы даже близко не догадываемся, что в оперативном порядке Зеленский пообещал Кремлю после того, как его поставили в очень критическую позу», - отмечает эксперт.

владимир путин

Черновил полагает, что рано или поздно появится еще несколько предательских действий от власти. 

«Беда в том, что новая власть даже не пыталась за них реально бороться, а просто пошла по дорожке, которую настелил Путин» - подытожил политолог. 

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