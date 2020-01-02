Террористы на Донбассе начали формировать "штрафные роты" из людей, которые уходили в самовольные отлучки и были недовольными условиями "службы"

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

"Командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования так называемых штрафных рот в соединениях и частях 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) армейских корпусов. Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы", – заявили в ведомстве.

Стоить отметить, что такие методы использовали во времена сталинского СССР и Второй мировой войны.

Ранее журналист Роман Цимбалюк заявил, что оккупированный российскими войсками Донбасс уже никогда не сможет восстановить свой экономический потенциал, который был до войны.

По его словам, оккупированные Донбасс и Крым будут всегда напоминать о настоящей сущности агрессивной России.

"Мы же помним, как Финляндия в 1939 году "напала" вероломно на СССР? Кстати, эта история очень похожа на то, что переживает Украина. Тоже война, тоже частично потери территорий. Да, как и Карелию, Донбасс ждет то, что все порастет там мхом. Но мы будем жить и развиваться", – вспомнил нюансы мировой истории Цимбалюк.

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина: "Гибридный мир на Донбассе".

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