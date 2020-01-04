3 января столичный Печерский райсуд выпустил на волю трех членов "банды" Юсупа Абуева, который подозревается в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Как известно, тогда в результате покушения погиб трехлетний сын Соболева Александр

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию Игоря Мосийчука (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

«Банда во главе с Абуєвим занималась рэкетом, разбоем и вымогательством! Члены банды Абуева среди которых два бывших работника полиции и гражданин РФ Гелани Умарович Межиєв, были задержаны во время вымогательства с применением силы и получения денежных средств из семьи депутата Киевского городского совета Алексея Новикова», - пишет Мосийчук.

Известно, что освобождал из-под стражи фигурантов дела одиозный судья Печерского райсуда столицы по фамилии Карабань:

«Освобождал несмотря на то, что глава банды Юсуп Абуев, которого кроме бандитизма обоснованно подозревают в организации заказного убийства, вместе с несколькими подельниками скрывается от украинского правосудия! Освобождал не смотря на то, что гражданин РФ Межиєв с ножом у горла требовал от потерпевших деньги», - настаивает автор поста.



Появились также данные от отца Межиєва. По словам Мосийчука, мужчина прямо говорит, что освобождение сына под ночной домашний арест несмотря на то, что за него ходатайствовали одиозные экс-руководители Высшего хозяйственного суда Татьков и Емельянов, обошлось ему в 100 000$:

«Мы совершенно не утверждаем, что эти деньги взял судья Карабань, но нам точно известно какой коллега-судья того же Печерского суда заходил к нему и просил об освобождении бандитов!», - говорится в сообщении.

На видео ниже депутат Киевсовета Алексей Новиков, мужчина приходил в себя после «наезда» этих самых бандитов на его семью 15 сентября прошлого года. Методы, как видно на кадрах, у подозреваемых жесткие, даже, «зверские».

#шкварки_дня БАНДИТАМ ВОЛЮ! ⚡️⚡️⚡️ Вчора 3 січня Печерський райсуд столиці випустив на волю трьох членів банди Юсупа Абуєва який обгрунтовано підозрюється в організації замаха на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва в результаті якого загинув його трьохрічний син Олександр. ❗️Банда на чолі з Абуєвим займалася рекетом, розбоєм та здирництвом! Члени банди Абуєва серед яких два колишніх працівника поліції та громадянин РФ Гелані Умарович Межиєв, були затримані під час вимагання з застосуванням сили та отримання грошових коштів з родини депутата Київської міської ради Олексія Новікова. ❗️Звільняв з під варти бандитів одіозний суддя Печерського райсуду столиці Карабань. Звільняв не зважаючи на те, що очільник банди Юсуп Абуєв якого окрім бандитизму обгрунтовано підозрюють в організації замовного вбивства, разом з декількома подільниками переховується від українського правосуддя! Звільняв не зважаючи на те, що громадянин РФ Межиєв з ножем у горла вимагав від потерпілих гроші. ❗️Батько Межиєва прямо говорить, що звільнення сина під нічний домашній арешт не зважаючи на те, що за нього клопоталися одіозні екс-керівники Вищого господарського суду Татьков та Ємельянов обійшлося йому в 100 000$. Ми абсолютно не стверджуємо, що ці гроші взяв суддя Карабань але нам точно відомо який колега-суддя з того ж таки Печерського суду заходив до нього і просив про звільнення бандитів! Далі буде... На відео: депутат Київради Олексій Новіков після наїзду бандитів на його родину 15.09.2019 Gepostet von Ігор Мосійчук am Samstag, 4. Januar 2020

Ранее сообщалось о том, что организатором преступления может быть 25-летний уроженец Российской Федерации.

Отмечается, что указанный человек привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, с которым он познакомился на Донбассе. Во время личной встречи в одном из ТРЦ столицы предполагаемый организатор предложил киллеру 40 000 долларов за убийство депутата, на что тот согласился.





"Инструкции по организации преступления мужчина предоставил исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 1 декабря в Киеве. Соболев с женой и двумя детьми отъезжал от ресторана, когда на светофоре прозвучал выстрел. Пуля угодила в голову трехлетнему сыну депутата. Мальчик скончался в карете "скорой помощи".

На следующий день, 2 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе.

По словам Соболева, он получает угрозы на протяжении нескольких лет.

"Начиналось все 4 года назад, когда мне подбрасывали чеку от гранаты, когда писали записки с угрозами… У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад", – сообщил Соболев, добавив, что намерен передать полиции список с фамилиями тех, кого надо проверить на "детекторе лжи".

В частности, Соболев озвучил имя экс-нардепа Александра Грановского.

Также мы писали, погибший 3-летний мальчик был крестником известной украинской певицы Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш... крестной которого я являюсь... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям. Их жестокость... силы всей семье. В этот страшный час....", - писала Билык у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, расстрел ребенка в центре Киева: в полиции раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Ирина Билык поразила признанием о мальчике, застреленном в Киеве.