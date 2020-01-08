Ясновидящая Марина Абравитова сделала предсказание судьбы президента Беларуси Александра Лукашенко на 2020 год

Предсказательница заявила, что Лукашенко хозяйственник и хозяин Беларуси. Он понимает, какой видит страну. При этом президента можно назвать мастером своего дела, передает Samo.vazhno.

"Я бы сказала, что он хозяйственник и хозяин своего государства, так как четко понимает, какая должна быть его страна, что кому нужно и как надо действовать. Все выполняют поставленные им задачи, всем этим он четко руководит и у него все это работает без проблем. В этом он просто специалист", – заявила Абравитова.

Лукашенко предстоит долго жить. Это касается и той сферы, которая не касается политики.

"Жизнь у него будет длинной, да и все члены семьи жить будут замечательно. Более того, он сам по себе живет и наслаждается. Он знает толк в жизни и в целом не собирается жить как-то по-другому", - добавила ясновидящая.

Лидер Беларуси является разносторонним человеком. Он любит искусство и разбирается в кулинарии. Лукашенко читает много книг, а также посещает театр и различные выставки. Делает он это по личному интересу, а не для того, чтобы понравиться людям.

"В его поле часто возникают личности, которые хотят этим воспользоваться, зная его, так сказать, пристрастия. Надавливая на нужные кнопки, они стараются использовать это в своих нуждах. Ну опять-таки, у них ничего не получается. Президент сразу стает пограничником", – подчеркнула предсказательница.

Также Абравитова добавила, что пожилой возраст Лукашенко скоро напомним о себе. Осенью у него будут серьезные проблемы со здоровьем. Лукашенко попадет в больницу, где ему предстоит длительное лечение.

"Его образ жизни построен так, что он постоянно пребывает в напряжении. Он правильно питается и спит, но все это не спасет его от кризисного периода именно на осень. С тех пор и до конца своих дней он будет заниматься плановым лечением", – заключила таролог.

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