Беларусь запретила выезд транспорта в Россию со своей территории, тем самым заблокировав дорогу домой для россиян

Как сообщается в Телеграм-канале «Незыгарь», на белорусско-российской границе уже «застряли» примерно 400 автомобилей. В основном выехать из Беларуси пытаются именно граждане России.

При этом отмечается, что подобная ситуация возникла только на российской границе: другие пропускные пункты Беларуси работают в штатном режиме.

«Лукашенко отметился. По словам очевидцев, "все это похоже на искусственный саботаж», - говорится в публикации.

В сети также появились кадры, на которых видны огромные пробки на границе.

Вполне вероятно, что такое жесткое решение белорусских властей связано с конфликтом с РФ из-за нефти.

Напомним, ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко разругался с Россией из-за поставок нефти.

Конфликт разгорелся еще 30 декабря, когда президент Беларуси позвонил Владимиру Путину с требованием подписания нового контракта по газу и нефти. Об этом сообщает Телеграм-канал «Незыгарь». Отмечается, что тогда Путин сказал своему белорусскому коллеге, что данная тема не в его компетенции.

После этого Лукашенко созвонился с российским премьером Дмитрием Медведевым, который в циничной форме напомнил президенту о том, что ранее тот грозился закупать нефть в Польше.

«Лукашенко бросил трубку и позвонил Президенту. Начал шантажировать, что начнёт несанкционированный отбор газа. Его переключили на Новака. За пару часов до конца года подписали временный контракт на два месяца по газу», - говорится в публикации.

При этом соглашения по поставкам нефти Беларусь и Россия так и не достигли. В частности, сообщается, что в Кремле посоветовали Лукашенко закупать нефть через другие страны, если российские цены его не устраивают. Подчеркивается, что президент Беларуси отказался обсуждать этот вопрос через посредников и требует личной встречи с Путиным.

В то же время, стало известно, что Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси. Отмечается, что топлива у белорусов осталось только на 10 дней. На фоне этой ситуации Латвия предложила помочь Беларуси.

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