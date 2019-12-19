Украину в 2020 году ждет ряд важных событий, и они уже начинают вступать в силу

Об этом говорится в прогнозе астролога Людмилы Халанской, передает «Обозреватель».

Отмечается, что до начала 2021года в нашей стране будет благоприятный период для решительных действий.

Астролог предупредила, что потом ситуация изменится, и в 2022 году возможно новое противостояние народа и власти, однако кровавых событий не будет.

"…бояться нам не нужно - бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему - именно против них и будет направлен народный гнев. Но это будет потом", - добавила Халанская.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что в ближайшие годы в стране все будет более менее спокойно.

"После встречи в нормандском формате никаких протестов и беспорядков в Украине не будет. В принципе, майданов у нас не должно быть до 2022 года. А вот в 2022 году появится вероятность возмущений и протестов. Это связано с тем, что в доме власти Украины будет находиться Уран, который часто сулит смену власти, перевороты, неожиданные ситуации", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что до 2022 года Владимиру Зеленскому не грозит ни импичмент, ни переворот, способный привести к смене власти в государстве.

"Если майдан при правлении Зеленского и случится, то не раньше 2022 года", – добавил Росс.

Напомним также, пророчество на 2020 год ясновидящей Ванги, которая умерла 23 года назад, появилось в сети.

Оказалось, что уже в первые месяцы следующего года в мире наступит глобальный экономический кризис, из которого не всем удастся выйти достойно.

Ванга предсказала,что Земля столкнется с катаклизмами. Ожидается, что 2020 год будет непростым, но удивительным. Однако, учитывая особенности периода, когда ясновидящая жила и предсказывала, ее пророчества следует пропускать через призму настоящего.

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