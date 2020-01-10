В случайность трагедии с украинским Боингом все труднее поверить

Последние данные американских спецслужб и команды расследователей Ballingcat показали, что украинский экипаж до последнего пытался спасти пассажирский самолет. Даже после того, как самолет был обстрелен российской ракетой иранской ПВО.

Как сообщает Politeka.net, об этом написал на своей личной странице в блоге Facebook украинский политолог Андрей Смолий.

Он также обратил внимание на то, что украинская команда пыталась развернуть пробитый самолет, попытавшись сесть в аэропорту. Лететь к нему оставалась совсем ничего: несколько минут. Но самолет упал и взорвался.

"Это подтверждает самую первую версию, что наши пилоты мужественно и профессионально, возможно даже будучи ранеными и с полным самолетом людей, которые уже понимали неизбежность катастрофы, пытались посадить самолет", - написал Смолий в своем блоге.

Американские исследователи уже нашли вероятное место, где была запущена ракета. По предварительным данным она была запущена за 6.5 км от места, где произошла трагедия. Кроме того, они предположили, что на этом месте может находиться секретная база IRSG.

Политолог также выразил мнение в том, что если это была российская ракета, то нельзя исключать, что Россия точно во всем этом учавствовала.

"Несмотря на то, что как правило в российских систем ПВО привлечены российские военные, то участие государства-агрессора почти очевидна. И я даже мало верю в случайность этой трагедии. Там где задействована Россия - там всегда трагедии и мрак", - резюмировал политолог.

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