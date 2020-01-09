У Києва сьогодні немає ефективних інструментів тиску на Тегеран

Заяви, зроблені українськими чиновниками щодо розслідування причин аварії пасажирського авіалайнера в Ірані - це спроба зробити хорошу міну при поганій грі

Таку думку висловив український політолог Руслан Бортник журналістам інтернет-видання Новини України – From-UA.

Він вказав на небезпеку, яку несе іранська сторона для України. Експерт переконаний, що Іран зробить все можливе, щоб повністю взяти під свій контроль розслідування трагедії з Боїнгом. Вони не дозволять Україні надто втручатися у весь процес розслідування.

На це в першу чергу вказує той факт, що Тегеран відмовився віддати Києву «чорні ящики» потерпілого крах авіалайнера.

Наслідки цієї трагедії дійсно дуже масштабні, вони несуть небезпеку і в економічному і в політичному секторі, тому зараз дуже важливо зрозуміти, що ж насправді сталося з ним і хто винен у катастрофі.

На думку політолога, українські чиновники розуміють, що Іран не дозволить Україні провести ефективне розслідування. Тому все, що вони роблять це корчать хорошу міну при поганій грі.

Один із міністрів України навіть заявив, що наша країна зовсім не бажала проводити розслідування, зрозуміло, що він сказав це не прямим текстом, але натякав досить прозаїчно.



«Такі заяви говорять лише про те, що у Києва сьогодні немає ефективних інструментів тиску на Тегеран», - резюмував експерт.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

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