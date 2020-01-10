Не то чтобы это было категорически запрещено, но есть такая примета

Существовало множество знаков, которые подсказывали, что украинскому Боингу, который потерпел крушение в Иране, нельзя было лететь

Владимир Гапоненко был командиром экипажа «Боинга» МАУ, который потерпел крушение 8 января под Тегераном. Он работал в авиакомпании 10 лет и был опытным пилотом.

Его жена Екатерина Гапоненко рассказала в интервью изданию Страна, что перед полетом мужа было множество странных знаков, которые словно подсказывали, что нельзя лететь.

Екатерина рассказала, что младшей дочери накануне постоянно снились сны, что отца убили. У них дома остановились часы. Также недавно Владимир Гопоненко отметил свое 50-летие, а в подарок ему преподнесли часы, что делать категорически запрещается, ведь такой подарок называют плохой приметой.

«И они (пилоты прим. ред.) сделали совместное фото перед рейсом! Сделать фото перед рейсом летному составу... Не то чтобы это было категорически запрещено, но есть такая примета – нельзя», - рассказала женщина.

Екатерина объяснила, что есть примета, что перед рейсом нельзя делать снимков всей команды, после можно, но перед рейсом нет.

По странному стечению обстоятельств команда сделала такой снимок перед вылетом в Иране.

«Я вчера на брифинге задавала этот вопрос: как мой супруг согласился на такую фотографию?! И кто автор этого фото? И с какой целью было сделано это фото?», - задается вопросом жена Владимира Гапоненко.

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