Украинцы теперь могут попасть в страны Европейского Союза намного легче

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы, передает Politeka.net.

По информации пограничников, размеры очередей у автомобильных пропускных пунктов на границе между Украиной и странами ЕС значительно уменьшаются.

Однако, очереди из желающих поехать на территорию Европейского Союза остаются большими. Поэтому на пунктах пропуска руководство увеличило количество пограничных нарядов, а также они были переведены на усиленный режим работы.

Самые большые очереди сейчас зафиксированы на следующих пунктах пропуска: “Краковец” (Украина-Польша), “Ужгород” и “Малый Березный” (Украина-Словакия), а также “Тиса” (Украина-Венгрия). Там очереди составляют более 100 машин.

Наименьшие очереди на пунктах пропуска “Устилуг” (Украина-Польша) и “Дьяково” (Украина-Румыния). Подытоживая, пограничники отметили, что на выше названных пунктах очереди могут вообще отсутствовать и украинцы беспрепятственно могут попасть на территорию ЕС.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам усложнят въезд в ЕС. Как известно, официальный Брюссель утвердил документ, который предполагает усиление системы контроля на европейских границах.

Уже с 2021 года будет запущена система под названием ETIAS и авторизация в ней обязательна для граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Шенгенскую зону, в том числе и для Украины.

Уже через год украинцам для въезда в страны ЕС необходимо будет заполнять онлайн-анкету за максимум 96 часов до вылета, чтобы данные были обработаны системой.

Чиновники утверждают, что украинцы через несколько минут могут получить одобрение на въезд в ЕС. Минусом будет то, что авторизация платная, и стоить будет 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет — авторизация бесплатна.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

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