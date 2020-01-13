Украинский «Боинг» был сбит не случайно - это была умышленная атака на гражданский авиалайнер

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Дмитрий Снегирев, выступая в эфире телеканала ZIK. (чтобы посмотреть видео досколльте страницу до конца)

Он подчеркнул, что оправдания иранской стороны, заявляющей об ошибке оператора, который сбил гражданский борт, якобы приняв его за крылатую ракету, не выдерживают никакой критики.

"Траектория и скорость крылатой ракеты отличается от траектории и скорости гражданского самолета. И если речь идет о крылатой ракете томагавк, то она передвигается на высота 50 метров, соответственно, траектория ее полета – это огибания рельефа местности, в то время, как украинский самолет летел на высоте 2400 метров и его скорость 140 м/с, то есть довольно медленно он передвигался", - отметил он.

Также он указал, что у иранского оператора было достаточно времени принять решение относительно поражения или не поражения этого гражданского самолета.

Кроме того, эксперт заявил, что главным бенефициаром случившегося является Россия. Ведь Кремлю просто позарез нужна дестабилизация ситуации именно в этом регионе планеты.

Напомним, ранее 11 января Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины сбила их ракета из-за "человеческого фактора". Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.