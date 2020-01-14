Ежегодно 19 января православные христиане встречают великий праздник — Крещение Господне. Этот день окутан множеством тайн, традиций и запретов. Что можно, а что нельзя делать, как правильно купаться и во сколько - обо всем этом рассказывает Politeka.net.

С греческого βάπτισμα означает «погружение в воду», это первое и самое важное таинство в мире Христианской церкви. Обряд крещения присоединяет человека к Церкви, смывает с него все грехи. Само таинство крещения может состоять либо с погружения человека в святую воду (как однократного, так и троекратного), либо с обливания (с произнесением священником определенных молитв).

Праздник Крещение Господне (также Богоявление и праздник Иордана), отмечается 19 января, но начинается еще 18 января, в так называемый Крещенский сочельник, когда осуществляется первое освящение воды, этот вечер называется Святым. Накануне торжества, люди придерживаются строгого поста. Как правило, на стол накрывают постный рис и рыбу, овощи, компот — все по скромному. Количество блюд должно быть нечетным. Семья приступает к трапезе с первой звездой, принимая изначально святую воду.

Богоявлением этот день также называется по причине явления миру Пресвятой Троицы. Еще одно название — праздник Иордана, ибо именно в этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Этому событию и посвящено Крещение. 2020 не исключение, и все с нетерпением ждут великого праздника, чтобы смыть с себя грехи.

Что стоит сделать на Крещение Господне

Традиционно на Крещение люди посещают церковь, молятся, запасаются святой водой, поздравляют родных и близких с праздником. Ходят легенды, что в этот день освященная вода обладает особыми свойствами, способна вылечить даже серьезные болезни, очистить душу и тело. Запасаться святой водой стоит на целый год, возможно принимать по утрам натощак вместе с утренней молитвой.

Известная всем традиция окунаться в прорубь подойдет далеко не каждому, ведь для этого нужна большая сила духа, смелость и неплохая подготовка (стоит закаливать организм, приучать к холоду). Купаться рекомендуется после посещения церкви и причастия. В народе советуют окунаться особенно больным людям, это помогает исцелится. Также популярно принимать «ледяное крещение» для очищения от грехов, особенно это касается военных и полицейских, которые на службе пользовались оружием.

На Крещение накрывается праздничный стол, вся семья собирается вместе. Как гласит традиция, первым приступает к еде тот, кто последним окунался в ледяную освященную воду. Хозяйка дома обязательно должна освятить дом, проветрить его, рассыпать по углам соль. Это защитит семью от злых духов.

Еще одним красивым обрядом, который можно реализовать в Крещение, является отпускание в небо белых голубей. Это символизирует завершение зимнего цикла праздников.

Что нельзя делать 19 января

Любые ссоры и ругательства, гнев на родственников и друзей недопустимы. Запрещен какой-либо физический труд, в том числе работа по дому и ремесло (шитье, вязание, вышивка). После Крещения не рекомендуется гадать. Это обусловлено тем, что велик шанс «перегадать» будущее в негативное русло. Святочные обряды завершаются до 19 января.

Строго воспрещено распускать сплетни, злословить, причинять боль и подлости, ибо весь негатив вернется в тройном размере. Не стоит принимать спиртное, особенно перед погружением в прорубь (алкоголь не делает тело более устойчивым к холоду, а приглушает реальное восприятие организмом низких температур, что чревато переохлаждением, воспалением легких и другими негативными проявлениями).

Ругаться матом, «грязно» мыслить», плакать также запрещено. Считается, что выпущенные слезы на Крещение будут сопровождать весь год. Нельзя стирать, ибо это может осквернить воду (любой женщине на заметку).

Не стоит оставлять обувь за порогом, это может привести болезнь. Нельзя выбрасывать мусор, ибо вместе с ним можно лишиться семейного счастья. А вот если попасть под снегопад, будет удача сопровождать.

Народные приметы на Крещение

В народе всегда считалось, если 19 января сделать предложение любимой, семья станет крепкой, успешной, счастливой и будет жить «на одной волне».

Если на Крещение Господне окрестить ребенка, то его жизнь будет преисполнена счастьем, в нем будет расти частица Божьей Благодати.

Наши предки особенно тщательно следили за погодой. Если 19 января день ясный, то стоит ждать неурожайный год. В случае оттепели, можно радоваться, ибо будет урожай. Если небо обильно укрыто звездами, будет сухое лето, хорошо уродит горох и ягоды. Когда же деревья укрываются инеем, нужно весной засеять озимую пшеницу.

Полный месяц символизировал большой весенний разлив. Южный ветер означал много гроз летом. Туман на открытой воде сулил много хлеба.

Также в Святой вечер и на Крещение прислушивались к окнам. Если в них постучит птица, значит души умерших желают молитв, побольше богоугодных дел.

Еще одна хорошая примета — сильный лай собак, она символизирует, что на охоту и рыбалку в году можно выходить с уверенностью, ибо будет удача.

Где, когда и как стоит купаться на Крещение

Практически в каждом населенном пункте Украины организовываются специальные места для крещенского купания. О таких местах жители информируются заранее через СМИ. Если на Крещение стоит мороз и вода успела хорошо замерзнуть, делаются проруби, называются они «Иордань», в честь реки, в которой крестили Спасителя Иисуса. Обычно такие проруби делают в виде креста, подготавливают безопасные подходы к воде, на дежурство заступают полицейские и спасатели, неподалеку находится карета скорой помощи.

Люди часто спрашивают: «какого числа можно купаться на Крещение?». Само купание проходит в ночь с 18 на 19 января, также в сам день праздника. Люди купаются и 20-21, если прорубь не замерзнет, но лучше придерживаться традиции, чтобы дата купания выпадала на 19 число, ибо тогда вода имеет самые мощные свойства. Накануне праздничного погружения, проходит церковная служба, торжественные ритуалы у водоемов, воду святят. Собственно, после этих процедур можно заходить в прорубь.

Как правильно окунаться на Крещение:

процесс подразумевает троекратное погружение со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!»;

если не нырять с головой, стоит позаботиться, чтобы вода попала на все участки тела;

заходить в воду можно только с добрыми мыслями.

Чтобы праздник не превратился в плохое воспоминание, нужно придерживаться ряд основных правил:

окунаться стоит лишь в специально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели и врачи (поведение нашего организма в стрессовой ситуации очень часто непредсказуемо);

перед процедурой стоит хорошо поесть (желательно за 1 час до окунания);

употреблять алкоголь категорически воспрещается;

до ныряния нужно как следует разогреть тело — пробежаться, сделать разминку;

подходить к проруби лучше в удобной и нескользкой обуви, которая легко снимается и одевается, чтобы не потерять чувствительность ног можно использовать шерстяные носки;

стоит остерегаться потери равновесия, лед крайне скользкий, о чем люди попросту забывают, думая об очищении мыслей, или еще о чем-то;

если вы не опытный морж, нырять не стоит, ибо это может привести к рефлекторному сужению сосудов;

удержитесь от ныряния вперед головой и прыжков в воду, это скорее всего приведет организм в шок;

при первом погружении стоит быстро достигнуть запланированной глубины, но плавать не стоит;

в проруби находится более 30 секунд опасно общим переохлаждением организма, а для тех, кто не готовился и пробует окунание впервые, время нахождения в воде лучше сократить до 10 секунд или меньше.

Не стоит отпускать детей и подростков на купание одних, нестабильная динамически развивающаяся психика способна проявить не самые лучшие свои качества в самый неподходящий момент, например, ребенок в шоке попросту может забыть, что умеет плавать.

Выходя из воды нужно хвататься за приготовленные поручни, если они есть. Сознание нужно держать «в кулаке». При покидании проруби стоит укутаться в теплое сухое полотенце, желательно махровое. Тело необходимо растереть, но не переусердствовать, чтобы не повредить хрупкие капилляры.

После процедуры стоит выпить горячего чая, лучше всего, если он будет сделан из ягод, фруктов и даже овощей (готовьте с собой термос).

Опаснее всего находится на данном мероприятии людям с сильным духом. Обычно, они упускают процесс подготовки и находятся в воде больше положенного. Несмотря на традиции, водное погружение бывает очень опасно, и об этом стоит помнить.

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