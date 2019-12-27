Синод Русской православной церкви принял решение об изменениях в правилах проведения ряда таинств, включая крещение детей

Отмечено, что в богослужебном поминовении и разрешении к церковным таинствам отменены ограничения для верующих, которые носят национальные имена других поместных православных церквей (или имена в других национальных звучаниях, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

В качестве примера названы имена Иоанн, Джон, Иоанна, а также Жанна.

Ранее мы сообщали, что фото, вызвавшее рассуждения о «звании» патриарха Московского и всея Руси Кирилла, появилось в сети.

Первым на него обратил внимание блогер под ником Фашик Донецкий и поделился снимком в своем Twitter.

В кадре видно патриарха, которому отдает честь генерал. Кроме них, на фото можно увидеть людей, которых отодвинули подальше от служителя церкви, а покой Кирилла и генерала обеспечивают крепкие парни из ОМОНа.

«В каком звании гундяев, если ему отдаёт честь генерал?», – подписал фотографию блогер.

В комментариях пользователи не замешкались с ответами и высказали самые разные предположения, по большей части нелицеприятные.

Сообщалось, что российский священник отказался крестить маленького ребенка из-за его родимого пятна.

Вопиющий случай произошел в российском городе Курган. Местный священник отказался крестить полуторамесячную девочку из-за большого родимого пятна, покрывающего всю спину, живот и часть головы ребенка. Об этом рассказала мать девочки Мария Хвостанцева.

Она пояснила, что пришла к священнику и показала ему фотографию своей дочери, на что тот сразу же ответил, что не будет ее крестить, ссылаясь на реакцию других родителей.

Напомним, священник отказался крестить ребенка из-за диагноза

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