Синоптик сделала прогноз о погоде на среду, 15 января

Синоптик Наталия Диденко рассказала, какой будет погода 15 января, в середине зимы. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Диденко в соцсети Facebook.

«15-го января в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода», – отметила она.

Температура воздуха будет нехарактерна для этой поры в Украине, более теплая, чем должна быть.

В течение дня ожидается по Украине от 2-х до 6-ти градусов выше нуля, на Западе будет +4 - +9 градусов.

Осадков в виде дождя завтра, 15 января, не будет. Температура в столице страны будет колебаться в районе 3-5-ти градусов выше нуля по Цельсию.

Кроме того, синоптик рассказала, когда же стоит ожидать похолодание украинцам.

Диденко заявила, что температура начнет снижаться не раньше 19 января, то есть, только после Крещения.

«Середина зимы - уже за нами. Хотя она мало похожа на зиму, однако календарные наши рефлексии все равно как-то затягивали иногда в грустное настроение и авитаминоз», – поделилась собственными ощущениями синоптик.

Также мы ранее писали, погода в Украине 14 января готовится «добить» часть граждан, однако остальные почувствуют аномальне тепло.

Уточняется, что ночью средняя температура по Украине будет от 2 тепла до 3 мороза. В Карпатах ожидается 6-11 мороза. Днем столбики термометров будут показывать 1-6 градусов тепла.

Как писала Politeka, народный синоптик Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

По словам синоптика, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

Ранее стало известно, что плохая погода добьет украинцев, зима готовит новый сюрприз.

Как сообщала Politeka, невероятное природное явление поразило одесситов, фото.

Также Politeka писала, что аномальная погода захватила Украину, весна пришла раньше времени.