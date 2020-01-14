Погода в Украине 14 января готовится «добить» часть граждан, однако остальные почувствуют аномальне тепло



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

«14 января в Украине будет преобладать погода без осадков, лишь на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром в южных областях и на Закарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью средняя температура по Украине будет от 2 тепла до 3 мороза. В Карпатах ожидается 6-11 мороза. Днем столбики термометров будут показывать 1-6 градусов тепла.

В Киеве и области, прогнозируют синоптики, будет 3-6 выше нуля днем и около -1+1 градуса ночью.

Ранее мы писали, что погода в Украине готовит резкий разворот, поскольку территорию страны накроет резкое похолодание. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

Синоптик утверждает, что прошлый год был самым теплым для украинцев за последние несколько столетий.

«2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории», - уточнил он.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.