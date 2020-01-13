Погода в Украине 13 января будет непривычно теплой и солнечной для января

В понедельник температура в Украине существенно не изменится. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.

Отмечается, что погода в Украине 13 января будет преимущественно теплой и без осадков, а на смену затянутому тучами небу придет переменная облачность, которая позволит людям насладиться зимним солнцем.

В среднем температура днем будет колебаться в пределах +1…+6 градусов, а ночью – от 0 до -4.

Относительно холодно будет на Закарпатье и Луганщине, где температура днем поднимется не выше +3 градусов.

В восточных регионах дневные температуры будут колебаться от 2 до 5 градусов тепла, а ночные опустятся до -1…-4 градусов.

В центральный Украине средняя дневная температура составит +3…+5 градусов, а ночная - -1…-3.

Теплее всего будет на юге, где днем ожидается +4…+6 градусов, а ночью также -1…-3.

В Киеве также будет тепло: +4…+6 градусов. Осадков в столице не ожидается. При этом, как и на остальной территории страны, в Киеве ожидаются сильные западные ветры.

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что погода в Украине этой зимой еще успеет резко измениться. Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

По словам Билыка, прошлый год стал самым теплым в Украине за последние столетия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать нового потепления. Синоптик рассказал, что вторая декада января отметится повышением температуры на Юге и Западе до +6 по Цельсию.

«2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории», - уточнил он.

Напомним, погода готовит новый удар, утро и ночь будут беспощадными.

Как сообщала Politeka, весна ворвется в Украину в середине января, погода сошла с ума.

Также Politeka писала, что погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась…».