Речь идет не только о детях

Появилась информация, где живут и учатся дети политиков, которые работали при Порошенко

Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook написал о детях самых известных представителей бывшей власти и назвал происходящее «патриотизмом».

«Дети Порошенко, Александра и Евгения, в этом году закончили, а младший сын Михаил еще учится в Британском Сoncord College. Старшая дочь Гройсмана, Юлия, учится в Лондоне. Младшая дочь Кристина — студентка частной Британской школы-пансиона CATS College. Дочь Бурбака, Екатерина, учится в городском университете Лондона. Герасимов отправил свою дочь учиться в Канаду в частный колледж Бронте. Кононенко отправил среднюю и младшую дочерей учиться в Швейцарию. Дочь Геращенко закончила Британский университет Реддинг и Кембриджские курсы», — написал эксперт.

По его словам, все эти политики руководители нашей страной, но при этом своих детей отправляли за границу. Причем речь идет не только о детях.

Они сами уезжали за границу отдыхать и лечиться, также на счетах иностранных банков они хранят свои сбережения.

Кроме того, мы писали, что экс-президент Петр Порошенко попытается "поглотить" партию Святослава Вакарчук "Голос".

Известно, что партия "Европейская солидарность" уже начала подготовку к предстоящим выборам. А первой жертвой партии Петра Порошенко станет "Голос".

Источник утверждает, что люди из окружения Петра Порошенко постараются максимально сблизиться с "Голосом", чтобы в будущем можно было перетянуть их электорат.

"Петр сейчас не так хочет к власти, как стремится защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и снаружи. Петр реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить", - признался один из бывших соратников экс-президента.