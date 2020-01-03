Лидер партии Голос Святослав Вакарчук стал объектом критики в сети



Как передает Politeka.net, политик в стихотворной форме ответил на поздравительную новогоднюю речь президента Украины Владимира Зеленского.

Запись стихотворения опубликована на странице партии в Soundcloud.

Такое своеобразное обращение Вакарчука к Зеленскому наделали много шума в Сети. Украинцы припомнили ему корпоративы в России во время войны и выступление в Беларуси.

"О, а шо, славко-дурко с корпоратива вернулся?", " Вакарчук закончил корпоративы, напелся для толстосумов, наелся объедков с их стола, подзаработал бабла и давай опять в патриота играть...", " Увы... политика отупеет. Совсем дурачком становится...", " Опа ,славко-дурко проснулся.....", "Пусть и негодяй, но свой ...", "А бабки получать ему всё равно от кого, уже сидел бы и сопел в две дырочки. Патриот хренов.", "на корпоративах олигархов нужно об этом чаще вспоминать","Позорится на каждом шагу","Слава, мы все знаем, что ты знаешь, мы тоже знаем, для тебя важно кальсоны, микрофон и сцена в Белоруссии", - писали пользователи сети.

Напомним, народного депутата, лидера партии "Голос", а также фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука заметили выступающим на корпоративе в Минске.

Украинский рокер развлекал гостей вечеринки, организованной по случаю Нового года всемирно известным разработчиком компьютерных игр Warmgaming.

Напомним, Федоренко назвал лишнего в союзе Порошенко, Тимошенко и Вакарчука: "Все делается ради..."

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