Первый год брака очень важен для любой семьи

Годовщина — особый день для влюбленных, которые решили связать свои судьбы узами брака. В этот день принято устраивать банкет, дарить подарки, поздравлять семейную пару стихами, открытками, а также простой душевной прозой.

Каждый прожитый вместе год приносит паре новый семейный статус. Первая годовщина в браке называется ситцевой (также марлевой, хлопковой, реже пестрой). Такое название праздник носит из-за того, что сам брак только начал проявлять свою стойкость, как бы «достигнут уровень прочности «вата». Есть и альтернативное объяснение такого названия, когда с ситцем ассоциируют легкость в супружеской жизни, чтобы брак был ярким, приятным и нежным как эта ткань.

Традиционно, каждую годовщину пара собирает друзей и близких на застолье, где открывается шампанское, звучат тосты, дарятся подарки с открытками, устраиваются веселые конкурсы. Не стоит игнорировать празднование такого яркого события, ведь в будущем обязательно должно быть, что вспомнить. Поэтому отметить нужно как следует.

Существует мнение, что первая годовщина празднуется как угодно, но это не так. Она по-своему окутана традициями и обрядами, уникальными поздравлениями.

Поздравления с годовщиной в стихах

Стих — самое красивое и приятное поздравление, которое только можно придумать. Конечно, стихи бывают разные, и к их выбору стоит подойти со всей ответственностью. Если же есть умение, можно создать и свой шедевр, который будет состоять только из тех пожеланий, что душе угодно.

Вы в ключе летящих дней

Умейте миг остановить,

Вернуться в дни весны своей –

И все сначала повторить.

А чтоб союз ваш навсегда

Любовь и верность сохранил,

Не забывайте никогда

Тот день, что вас соединил!

Прежде чем читать стих на празднике, стоит отрепетировать свое выступление, в идеале, выучить наизусть произведение и рассказывать его без листочка (но шпаргалку все же стоит оставить, мало ли как поведет себя память в стрессовой ситуации).

Вы судьбы год назад связать решили,

Живите душа в душу и без бед.

Как в древности на свадьбе говорили

Сегодня скажем вновь: любовь вам и совет!

Пред вами длинная дорога,

Такой простор, что сердцем не объять,

И через год мы снова крикнем горько,

Чтоб вашей жизни горечи не знать.

Не бойтесь, любя друг другу уступайте

Во всем, и даже в мелочах,

И никогда, родные, вы не забывайте,

Что счастье держите в своих руках!

Поздравления лучше зачитывать как тост, все должны слушать не перебивая, для этого нужно попросить минуту внимания. Не стоит волноваться, когда говорит душа. Поздравляйте искренне, только с хорошими мыслями и без лицемерия.

Поздравления в прозе

Такое мероприятие как годовщина сильно отличается от других торжеств, и готовить стоит особые поздравления. Они должны быть максимально душевными, искренними, не сильно короткими, но и не затянутыми. Если не получается собраться с мыслями, можно подыскать красивое поздравление в прозе и усовершенствовать его.

«Вашей прекрасной, молодой и любящей семьи исполнился годик, с чем вас и поздравляю! Желаю вам стабильности, счастья, чтобы в отношениях царила гармония, а любовь смогла пройти все трудности, лишь укрепившись. Пускай ваши глаза искрятся радостью, а семейный очаг наполняет добрый, теплый и уютный огонь. Также хочу пожелать, чтобы семейный бюджет рос быстрее чем бамбук, мечты пускай сбываются, а планы превращаются в явь. С годовщиной!»

Несмотря на то, что поздравления в прозе легки для чтения, их все же стоит выучить наизусть, ибо торжественная обстановка обязательно внесет свои коррективы в сознание, походу захочется добавить много чего. Как показывает практика, если отойти от заранее приготовленного поздравления, то можно упустить много чего важного, да и вернуться потом к листочку будет крайне затруднительно. Скорее всего, выступление получится затянутым и несвязным.

«Первый рубеж в вашей супружеской жизни успешно завершен, поздравляю! Ситцевая свадьба — символ того, что ваш брак успел укрепиться. Вы прошли вместе немало испытаний и пережили много прекрасных событий, но все самое интересное впереди. Желаю вам семейного взаимопонимания, чтобы в доме царил уют и достаток. Пусть вас бережет сам Господь Бог, направляет на путь истинный, дарует силу, здоровье и удачу!»

Лучшие поздравительные открытки с годовщиной

Открытка — самое универсальное поздравление. Ее можно приложить к подарку, или наоборот, презент поместить в открытку. Электронную красивую картинку можно отправить по мессенджеру.

На картинке не обязательно должно быть много текста. Красивое поздравление лучше написать от себя.

Поздравить мужа можно также открыткой, а в сопровождение можно зачитать красивый стих.

Муж любимый, с годовщиной

Ты красавчик у меня.

Я горжусь таким мужчиной!

Обожаю я тебя.

Пусть любовь сопровождает

Нас с тобой по жизни всей.

Пусть вовек не угасает,

Становясь еще сильней.

Чтобы удачно поздравить жену, стоит очень тщательно выбирать картинку и стих, ибо женщины всегда более восприимчивы к таким деталям.

Если так уже вышло, что поздравить друг друга с днём свадьбы в живую не получается, одной картинки на открытке и стишка будет мало. Здесь стоит включать креативное мышление. Отличная идея — заказать через Интернет цветы и подарок с доставкой, осуществить видеозвонок, подготовить трогательные слова.

Традиции ситцевой свадьбы

Самой популярной традицией на ситцевую годовщину, которая практикуется в разных семьях по всей Украине, является открытие двух бутылок шампанского, которые стояли возле пары на свадебном столе. Как гласит традиция, это шампанское молодожены должны хранить весь год, а открыв, угостить им всех гостей. Процесс сопровождается звоном хрустальных бокалов, аплодисментами и пожеланиями.

Другая интересная традиция — вязать узелки на платке. Такие платочки создаются из натуральной ткани (шелк, ситец, лен). Супруги обмениваются такими и завязывают по первому узлу, как символ одного года. Стоит отметить, что такой платок нужно хранить всю супружескую жизнь, и на каждую годовщину добавлять по одному узелку.

На первую годовщину праздничный стол накрывается ситцевой тканью. Лучше всего выбирать белую скатерть с яркими рисунками. Ситцевые одеяния также входят в традицию: жене желательно одеть платье, а мужу рубашку. Гостей принято приглашать много, особенно должны присутствовать свидетели и крестные.

Как правило, с каждым годом гуляния все тусклее, подарки все хуже, поздравительные слова звучат менее ярко. Не стоит допускать этого. Лучший способ сохранить бодрость — повышать планку гуляний, придумывать что-то новое, сногсшибательное. Такая традиция подарит яркий день в каждом году.

Празднование ситцевой годовщины

Первая годовщина для пары должна быть по истине роскошной. Это начало традиции, которую семья должна сохранить и продолжать каждый год. Конечно, не всегда получается устраивать шикарный банкет, писать сценарий, надувать шары. Но сделать этот день уникальным все же стоит: дарить друг другу подарки, купить торт, поздравить половинку своими словами.

Некоторые современные пары любят устраивать друг другу прикольные розыгрыши, менять статусы в социальных сетях, хвастаясь счастливой совместной жизнью, отправляться в небольшое туристическое путешествие.

Традиционное празднование первой годовщины состоит из таких этапов:

поиск идей на торжество и составление списка гостей;

подготовка к празднованию;

непосредственное гуляние, тосты, конкурсы;

распаковка подарков;

провожание гостей;

романтический вечер вдвоем.

Не обязательно организовывать праздник в ресторане, особенно если бюджет ограниченный. Если позволяет площадь жилья, можно провести застолье дома, летом можно накрыть стол на улице, возможно, поехав на природу. Неплохой вариант — снять дом посуточно, конечно, который предназначен для проведения подобных мероприятий, ибо будет неловко потом отчитываться перед владельцами.

Если у пары имеется хотя бы небольшой альбом фотографий и видео, можно сделать небольшую презентацию, продемонстрировав ее во время празднования. Это получится как «Итоги года».

Украшая место проведения торжества стоит учитывать специфику годовщины. Это значит, что по максимуму нужно использовать хлопок, ситец и даже марлю, как атрибуты.

Что лучше дарить на ситцевую свадьбу

Выбирая подарок на годовщину стоит учитывать несколько важных факторов:

нельзя судить по себе, например, «что нравится мне, то нужно и другим», это далеко не так;

не стоит покупать те вещи, которые семья сама себе должна приобретать, согласно своим предпочтениям (постельное белье, украшения, сервизы, антиквариат);

если идей нет, дарите деньги или косвенно задайте вопрос паре (обоим).

Дарить подарки можно индивидуальные, но обязательно одинаковой стоимости. Сделанные презенты своими руками ценятся в нынешнем мире очень слабо, поэтому этот вариант лучше оставить на крайний случай. Не стоит отдавать на подарок последние деньги, ведь подсознательно вы будете понимать, что виновники безденежья — организаторы праздника, скрытая обида или даже злость все равно проявят себя.

Отличные подарки: бытовая техника, электроника, инструменты (для мужчины), сертификаты в СПА или на покупки в определенном магазине (для женщины). Обязательно согласовывайте презенты с другими гостями, чтобы не было двух стиральных машин или микроволновок. Также убедитесь в актуальности подарка, не обзавелись ли молодые уже этой вещицей.

Из года в год данных о семье может быть все меньше, и подарок подбирать будет все сложнее. Ситцевый праздник — это возможность оценить, какая вещь понравилась паре больше всего, что они любят, чем увлекаются. Так, каждый раз при встрече, можно прикидывать, что подарить на следующий год, как лучше поздравить с великим семейным днем.

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