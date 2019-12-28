Украинцам решили напомнить, как выглядит топ наиболее ярких свадеб отечественных знаменитостей в 2019 году

Об этом сообщает Politeka.

Так, первой парой является продюсер Потап и его коллега Настя Каменских. Они расписались в мае этого года в элитном ресторане Киева. Мероприятие называют наиболее законспирированным, поскольку возлюбленные долгое время скрывали свои отношения. На мероприятии не было ни одного журналиста.

Узаконить отношения решила популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее бойфренд Влад Топалов. Пара сыграла свадьбу в Италии и долго к ней готовилась.

Также в этом году женилась прима-балерина Екатерина Кухар и ее возлюбленный Александр Стоянов. Под венец пара пошла в сентябре. Как известно, они около 10 лет жили в гражданском браке, но узаконить отношения решили именно в 2019 году.

Свадьбу в 2019 году решил сыграть и популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров. Праздник со своей второй половинкой, Анастасией Кучеренко, прошел в Иерусалиме. По словам мужчины, он познакомился с обладательницей титула «Мисс Украина-2016» на одном из светских мероприятий, после чего они взяли участие в проекте «Танцы со звездами». Свои отношения они также скрывали, вплоть до самой росписи.

Отыграть свадьбу в этом году решила и популярная украинская певица Алина Гросу и ее бойфренд Александр Комков. Праздник прошел в Италии, а на мероприятии были многие украинские звезды – Ирина Билык, Виталий Козловский, Павел Зибров, а также Катя Осадчая.

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