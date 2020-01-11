Королева шансона Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова
Об этом звезда рассказала в интервью журналистам, передает Собеседник.
Как известно, в 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились.
Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтмоу звезды продолжительное время даже не общались.
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В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены.
Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».
Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласися с Киркоровым остались в прошлом.
«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - добавила Успенская, которая сегодня официально состоит в браке с Александром Плаксиным. Супруг королевы шансона уже несколько лет живет на территории США и с Успенской они практически не видятся.
Ранее мы рассказывали о том, что король шоу-бизнеса Филипп Киркоров удивил своим внешним видом. Как известно, сейчас певец отдыхает на одном из лучших курортов мира. Так на новых опубликованных фото артист показал живописные места и себя "любимого" на фоне красот.
На яркой подборке фото артист, что только не делает: и катается на яхте, и в лаундже "виснет", и плавает в океане. На снимках Кирокоров выглядит свежо, правда не все снимки показывают лицо артиста - акцент на фото больше сделан в сторону природных богатств мест, где релаксирует знаменитый исполнитель. Также явно ощущается посыл относительно активного образа жизни и отдыха не из разряда "дешевых"
Поклонники в восторге от увиденного - в комментариях пишут какой же Филипп "высокий - гигант просто, красивый, веселый" и что такие фото с самого утра (для поклонников в РФ в частности) - просто "бальзам на душу".
Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".
Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.
Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.