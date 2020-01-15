Фанатичная преданность некоторых индивидуумов российскому президенту Владимиру Путину порой приобретает извращенные формы

Как это выглядит со стороны, показал в своем блоге в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Он опубликовал четыре фото, которые объединяет одно – татуировка с изображением главы РФ. Причем на спинах фанатов «солнцеликого» можно увидеть целые полотна: карту аннексированного Крыма, подводную лодку и огромное лицо Путина.

Путина изображают в шапке киевского князя Владимира Мономаха, в виде героя из мексиканской мифологии и тому подобное.

Но на комментарии пользователи не поскупились под фото скандально известного артиста балета Сергея Полунина, выходца из Херсона, который на груди набил портрет президента РФ и публично признался в любви к этому человеку. Кроме этого, у него на одной руке выбит украинский тризуб, а на второй – двуглавый орел.

«Как это можно совместить???», «Та у мужика просто Шиза, его все тату абсолютно разные и не как не связаны. Бред», «Тот балерун, которого погнали из лондонского балета и выселяют из цивилизованной страны», – пишут под снимком.

Ранее мы писали, что Сергей Полунин хочет вернуться в Украину. Он надеется на помощь президента страны.

По мнению работающего на незаконное правительство в Крыму Полунина, у Зеленского хорошая аура, и с ним можно попробовать договориться.

«Не обращался еще ни к кому. Но надеюсь на ближайшее налаживание отношений между Россией и Украиной. Энергетически я чувствую, что Зеленский – хороший человек, у него хорошая энергетика, поэтому, не знаю, может, поможет мне вернуться. Может, наладиться как-то ситуация», – заявил он.

Напомним, поклонник Путина поделился самым откровенным.

Как сообщала Politeka, татуировки улучшают иммунную систему.

Также Politeka писала, что известный украинский певец пожаловался на "беспредел" в стране.