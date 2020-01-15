Россия готовится к большой войне против Украины и других цивилизованных государств
Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал на своей странице в блоге Facebook известный политический эксперт Андрей Смолий.
Он отметил, что главная цель – контроль над Украиной: военный, информационный, политический. Изменения в Конституцию, инициированные Путиным, свидетельствуют, что Россия готовит свою законодательную базу под военные рельсы, под оккупацию других государств, в уничтожение всех, кто встанет на их пути.
Политолог предположил, что в следующем году РФ должна будет завершить подготовку своей армии: переоснастить ее и переформировать. Российская Федерация уже начинает готовить фундамент, с политической точки зрения, который даст РФ спокойно атаковать территории РФ. Но это касается не только Юга и Донбасса Украины. Они будут вести наступление на всю территорию Украины от Харькова до самого Львова.
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"Это не зависит от фамилий, от должностей, от званий или от направлений движения России. Это лежит в плоскости исторической. Сотни лет, изменения формы государственного устройства, президентов. Это не меняло сущность агрессора. Путин хочет всю Украину. Он готовится к большой войне. ", - написал Смолий.
Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.
Единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.
Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе
Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".