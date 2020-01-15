В следующем году РФ должна будет завершить подготовку своей армии

Россия готовится к большой войне против Украины и других цивилизованных государств

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал на своей странице в блоге Facebook известный политический эксперт Андрей Смолий.

Он отметил, что главная цель – контроль над Украиной: военный, информационный, политический. Изменения в Конституцию, инициированные Путиным, свидетельствуют, что Россия готовит свою законодательную базу под военные рельсы, под оккупацию других государств, в уничтожение всех, кто встанет на их пути.

Политолог предположил, что в следующем году РФ должна будет завершить подготовку своей армии: переоснастить ее и переформировать. Российская Федерация уже начинает готовить фундамент, с политической точки зрения, который даст РФ спокойно атаковать территории РФ. Но это касается не только Юга и Донбасса Украины. Они будут вести наступление на всю территорию Украины от Харькова до самого Львова.

"Это не зависит от фамилий, от должностей, от званий или от направлений движения России. Это лежит в плоскости исторической. Сотни лет, изменения формы государственного устройства, президентов. Это не меняло сущность агрессора. Путин хочет всю Украину. Он готовится к большой войне. ", - написал Смолий.

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.

Единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.

Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".