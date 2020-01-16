«Ухандохали экономику, у нас нет планов»: Гончарук признался во всем, новая часть прослушки

Новую часть прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука по курсу гривны опубликовали в сети.

В первой части аудиозаписи премьер говорит, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

"В этом вся проблема. И на самом деле даже главная проблема", - говорит премьер.

"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов", - заявил он.

Слугу народа поймали за приятным занятием в Раде, камеры все сняли: «Штирлиц напрягся…»

В сети набирает обороты скандал с народным депутатом, которая решила «отдохнуть» прямо в Верховной Раде

«Вот так, уже полчаса депутат смотрит видео», - подписал снимок его автор Ян Доброносов.

Обратим внимание, что в кадр профессионала попала народный избранник от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. Она склонилась на панель для голосования, смотря какое-то видео. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Путин провернул спецоперацию, под ударом оказался Медведев: "оставили ни с чем"

Отставка правительства РФ стала самой настоящей спецоперацией президента России Владимира Путина. Такое мнение озвучил российский журналист Игорь Яковенко.

Он отметил, что новость об отставке правительства РФ - достаточно неожиданное послание от президента России Владимира Путина, но весьма в его духе.

"Но это в духе Путина. Он всегда старается принимать решения неожиданно, внезапно. В общем, это спецоперация", – заявил российский журналист.

Журналист также выразил убеждение в том, что решение об отставке правительства Российской Федерации принадлежит президенту России Владимиру Путину, но никак не Дмитрию Медведеву. Он назвал это явной спецоперацией против Медведева и его "товарищей".

Яковенко также уверен, что "имя нового премьера сейчас никто не назовет, если только нет какой-то инсайдерской информации".