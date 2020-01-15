Отставка правительства РФ стала самой настоящей спецоперацией президента России Владимира Путина

Такое мнение озвучил российский журналист Игорь Яковенко в интервью для издания Обозреватель.

Он отметил, что новость об отставке правительства РФ - достаточно неожиданное послание от президента России Владимира Путина, но весьма в его духе.

"Но это в духе Путина. Он всегда старается принимать решения неожиданно, внезапно. В общем, это спецоперация", – заявил российский журналист.

Журналист также выразил убеждение в том, что решение об отставке правительства Российской Федерации принадлежит президенту России Владимиру Путину, но никак не Дмитрию Медведеву. Он назвал это явной спецоперацией против Медведева и его "товарищей".