Отставка правительства РФ стала самой настоящей спецоперацией президента России Владимира Путина
Такое мнение озвучил российский журналист Игорь Яковенко в интервью для издания Обозреватель.
Он отметил, что новость об отставке правительства РФ - достаточно неожиданное послание от президента России Владимира Путина, но весьма в его духе.
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"Но это в духе Путина. Он всегда старается принимать решения неожиданно, внезапно. В общем, это спецоперация", – заявил российский журналист.
Журналист также выразил убеждение в том, что решение об отставке правительства Российской Федерации принадлежит президенту России Владимиру Путину, но никак не Дмитрию Медведеву. Он назвал это явной спецоперацией против Медведева и его "товарищей".
Яковенко также уверен, что "имя нового премьера сейчас никто не назовет, если только нет какой-то инсайдерской информации".
Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.
Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".
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