Отставка правительства РФ стала самой настоящей спецоперацией президента России Владимира Путина

Такое мнение озвучил российский журналист Игорь Яковенко в интервью для издания Обозреватель

Он отметил, что новость об отставке правительства РФ - достаточно неожиданное послание от президента России Владимира Путина, но весьма в его духе.

Владимир Путин

Популярные статьи сейчас

Главное за ночь: скандал с министром Зеленского, взрыв на химзаводе и обвал гривны

Осунувшаяся дочь Пугачевой поразила резкими изменениями внешности: "вся в черном"

Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование

Кароль осталась без штанов ради пикантной фотосессии на полу: "Теперь стыдно в глаза смотреть"
Показать еще

"Но это в духе Путина. Он всегда старается принимать решения неожиданно, внезапно. В общем, это спецоперация", – заявил российский журналист.

Журналист также выразил убеждение в том, что решение об отставке правительства Российской Федерации принадлежит президенту России Владимиру Путину, но никак не Дмитрию Медведеву. Он назвал это явной спецоперацией против Медведева и его "товарищей".

Яковенко также уверен, что "имя нового премьера сейчас никто не назовет, если только нет какой-то инсайдерской информации".

Путин и Лавров

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.

Единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.

Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно". 

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".

 