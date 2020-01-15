В сети набирает обороты скандал с народным депутатом, которая решила «отдохнуть» прямо в Верховной Раде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фотографа Яна Доброносова.

«Вот так, уже полчаса депутат смотрит видео», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что в кадр профессионала попала народный избранник от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. Она склонилась на панель для голосования, смотря какое-то видео. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какой-то фильм смотрит», «Штирлиц напрягся…», «Ночная гуляка», «После клуба пришла, только не на пары, а в Раду», «зарплата позволяет расслабиться», «накинуть ей к зарплате еще 50к», «гуляка», «они работают», - пишут они.

Как сообщалось ранее, слуга народа Жан Беленюк попался за перекусом прямо на заседании Верховной Рады. Ни для кого не секрет, что нардепы в стенах парламента заняты далеко не только работой. Представители разных партий неоднократно попадали в объективы камер из-за своих странных занятий во время заседаний.

На этот раз отличился депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк. Соответствующим видео на своей странице в Фейсбук поделился журналист Александр Гончаров (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он опубликовал кадры, на которых Беленюк ест орешки, сидя в парламенте. При этом нардеп не забывает делиться и со своей соседкой.

Напомним, Беленюк ошеломил признанием о крушении самолета МАУ в Иране: "На этом рейсе я...".

Как сообщала Politeka, голодные слуги народа выдали подробности скандального корпоратива.

Также Politeka писала, что Ляшко напугал слуг народа, соратник Зеленского решил дать отпор.