Около 50 тысяч человек могут потерять работу

British American Tobacco перестал действовать в Украине, после принятия Верховной Радой поправок к закону №1049

Этот закон сделал производство табачной продукции нерентабельным.

Теперь появилась информация, что в 2020 году цена на сигареты может вырасти в 2 раза.

Согласно поправкам к закону, будет обязательная наценка розничных продавцов, поэтому производители сигарет начнут увеличивать цены на товар. Следующим последствием может быть уменьшение объема товара, а после — и остановка производства.

В результате этого около 50 тыс. человек могут потерять работу, которые в данный момент трудоустроены в табачной сфере.

Предполагается, что станет значительно больше контрабандных сигарет — вплоть до 27 млрд штук, 50% от легального рынка сигарет. Это связано с тем, что у украинцев низкая покупательная способность, и далеко не все будут покупать сигареты по новым ценам.

Недавно мы писали, что инфляция в Украине в 2020 году будет намного выше, чем в 2019 году.

Основной причиной называют начавшуюся девальвацию гривны, которая, по прогнозам, к концу года может упасть до 27 грн/долл.

Украинцам стоит готовиться к массовым подорожаниям.

По словам аналитиков, из-за дальнейшего планового повышения акцизов продолжат дорожать сигареты, так как до 2023 года цены на них должны подняться до европейских, или в среднем 100 грн за пачку.

С января уже подорожал природный газ, из-за повышения цен на нефть прекратилось удешевление нефтепродуктов.

Не исключено повышения цен на электроэнергию, проезд по железной дороге.

При этом эксперты отмечают, что цены на продукты уже сейчас практически достигли уровня европейских, и вряд ли их будут сильно повышать.

Ожидается, что инфляция в 2020 году может составить около 10%. Однако точный ее уровень пока назвать сложно, ведь неизвестно, насколько жесткой окажется в 2020 году денежная политика Нацбанка, хотя его глава Яков Смолий уже сообщил, что будет дальнейшее снижение учетной ставки. Также неясно, как активно Минфин продолжит выпускать ОВГЗ, укрепляя гривню.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в 2020: детали.

Как сообщала Politeka, индекс борща: стало известно, как изменились цены на главные продукты в Украине.

Также Politeka писала, что украинцам придется платить на сотни гривен дороже за коммуналку: принято фатальное решение.