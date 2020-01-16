Украинский продюсер Игорь Кондратюк считает, что если Украина хочет вернуть Донбасс, то вынужденной реинтеграции не избежать

Такое мнение он выразил во время чата на «Главреде», отвечая читателю, который попросил его рассказать о том, каким он видит решение проблемы Донбасса.

«А что думают те люди, которые там живут, мне совершенно безразлично, даже плевать на это. «Чемодан, вокзал, Ростов». Эта прекрасная фраза, кстати, работает и для тех украинцев, которые «не хотят жить в этом украинском сраче» и уезжают в США. Почему у нас не переживают по поводу того, что делать с людьми, которые выезжают в Штаты. Почему мы тогда озабочены теми людьми, которые тупо не «въехали», в какой именно стране они оказались в 1991 году? Причины заключаются в том, что там просто нет коренного народа Донбасса. Поэтому − или живи молча и слушай в наушниках Филиппа Киркорова, плачь и умиляйся, принимая украинские правила, или «до свидания»», – категоричен он.

Кондратюк уверен, что реинтеграция Донбасса будет непростой.

«Поэтому реинтеграция Донбасса будет жесткой. Но она будет. Потому что то, что происходит, является чрезвычайно грубым нарушением международного права. Это агрессия, на которую мир сейчас все «жует сопли», но в конце концов будет вынужден отреагировать. Иначе это путь в никуда, это путь к тому, что завтра Корсика будет независимым островом», − пояснил Кондратюк.

Кроме того мы писали, что Игорь Кондратюк хочет запретить украинским артистам выступать в России.

Телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк прокомментировал скандальный отбор на Евровидение, а также представил собственный взгляд на проведение конкурса. По его мнению, участникам нужно было поставить условие — не выступать в России.

«Если бы я был организатором отбора на Евровидение, я бы, безусловно, поставил условие — участники не выступать в России. Я уверен, что все равно желающих можно было набрать на отбор! Другое дело — уровень песен. Хотя уровень всегда вопрос спорный.

Также шоумен прокомментировал позицию некоторых украинских звезд, для которых «музыка — вне политики».

«Я сторонник того, что украинские артисты не должны выступать в России. Но я также понимаю, что прекращение контактов с агрессором надо начинать не с артистов. Плюс не надо закрывать глаза на то, что артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим — нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с русскими, хотя сам — выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором — это низькокультурно и малоинтелектуально», — сообщил музыкант.

Напомним, Кондратюк яростно прошелся по украинским гастролерам в России.

Как сообщала Politeka, Кондратюк раскрыл, какую выгоду получила MARUV после скандала на Евровидении.

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