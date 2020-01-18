Визажистка из Дании Сара Мари Кларк стала знаменитостью после того, как решила отрастить густую монобровь
Историей своего успеха 18-летняя визажистка рассказала британским СМИ.
По ее словам благодаря новой внешности стала пользоваться успехом у мужчин.
Идея прекратить выщипывать брови пришла к ней в марте 2019 года, несмотря на неодобрение со стороны друзей. Она решилась на смелый эксперимент после того, как увидела, как визажисты в Instagram рисуют широкую бровь на лицах моделей.
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После этого девушка принялась отращивать густую бровь.
Со временем, она обрела больше уверенности, так как стала замечать, что всё больше девушек в соцсети следуют этому тренду и перестают выщипывать брови.
Новый образ Кларк пришёлся по душе фотографам, которые обратили на неё внимание и начали приглашать в различные проекты в качестве модели.
Кроме того, она призналась, что не видит никакой проблемы в избыточной растительности на женском теле, и призвала других девушек прекратить стесняться своих особенностей и не обращать внимание на негатив со стороны.
Также девушке приходится сталкиваться и с критикой, в основном от незнакомцев в сети, однако она уже смирилась с такой реакцией. Более того Сара с помощью своей популярности хочет доказать обществу, что такие особенности внешности — это нормально, и стесняться этого не стоит.
Ранее мы сообщали, что девушка сделала несколько операций, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Ей всего лишь 18 лет, а она уже пережила несколько пластических операций, чтобы превратить себя в куклу. Родители не жалеют денег на увлечение дочери.
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