Она призналась, что не видит никакой проблемы в этом

Визажистка из Дании Сара Мари Кларк стала знаменитостью после того, как решила отрастить густую монобровь



Историей своего успеха 18-летняя визажистка рассказала британским СМИ.

По ее словам благодаря новой внешности стала пользоваться успехом у мужчин.

Идея прекратить выщипывать брови пришла к ней в марте 2019 года, несмотря на неодобрение со стороны друзей. Она решилась на смелый эксперимент после того, как увидела, как визажисты в Instagram рисуют широкую бровь на лицах моделей.

После этого девушка принялась отращивать густую бровь.

Со временем, она обрела больше уверенности, так как стала замечать, что всё больше девушек в соцсети следуют этому тренду и перестают выщипывать брови.

Новый образ Кларк пришёлся по душе фотографам, которые обратили на неё внимание и начали приглашать в различные проекты в качестве модели.



Кроме того, она призналась, что не видит никакой проблемы в избыточной растительности на женском теле, и призвала других девушек прекратить стесняться своих особенностей и не обращать внимание на негатив со стороны.

Также девушке приходится сталкиваться и с критикой, в основном от незнакомцев в сети, однако она уже смирилась с такой реакцией. Более того Сара с помощью своей популярности хочет доказать обществу, что такие особенности внешности — это нормально, и стесняться этого не стоит.

Ранее мы сообщали, что девушка сделала несколько операций, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Ей всего лишь 18 лет, а она уже пережила несколько пластических операций, чтобы превратить себя в куклу. Родители не жалеют денег на увлечение дочери.

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