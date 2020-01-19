В Украину прибыл борт с телами погибших из сбитого иранскими ПВО Boeing, передает TСН

В аэропорту родственники погибших, журналисты и просто неравнодушные украинцы встречают тела жертв сбитого в окрестностях Тегерана самолета МАУ. По информации ТСН, борт приземлился около 11:00 по киевскому времени. Первым его встречает президент Владимир Зеленский.

Встречают тела погибших всего несколько тысяч человек. Среди них не только родственники, чиновники и журналисты, но и практически все сотрудники компании МАУ и множество обычных украинцев. Люди возлагают цветы и зажигают свечи памяти. Ранее президент МАО Евгений Дыхне призвал всех неравнодушных встретить “ангелов рейса Тегеран-Киев”.

Тела доставят на родину на самолете министерства обороны Украины. Их сопровождают дипломаты и эксперты, которые разбирались в причинах аварии и занимались идентификацией тел. До 19-00 в аэропорту “Борисполь” можно будет попрощаться с трагически погибшими украинцами.

Напомним, трагедия с рейсом Тегеран-Киев украинской авиакомпании МАУ произошла в окрестностях столицы Ирана 8 января. Власти исламской республики сначала утверждали, что самолет потерпел крушение из-за технических причин. Затем, под давлением фактов, им пришлось признать, что самолет был ошибочно сбит иранской ракетой. В результате трагедии погибло 176 человек, серди которых 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажиров. Также погибли гарждане Ирана, Канады, Афганистана и Великобритании.

В связи с крушением в Иране позднее начались аресты подозреваемых и массовые акции протеста, которые власти жестко подавляют.

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

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