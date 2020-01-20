В страшной аварии на трассе Киев-Чоп погибла директор львовской клиники эстетической медицины «Genesis» и близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская

Как стало известно, фатальная трагедия, которая унесла жизнь женщины, случилась вечером 19 января недалеко от Житомира. Островская возвращалась в Киев после отдыха в итальянских Альпах, когда ее машина столкнулась с грузовиком. Как сообщает издание «Вголос» со ссылкой на слова очевидцев, Островская, находившаяся за рулем автомобиля, скончалась на месте.

Островская возвращалась с отдыха на горнолыжном курорте и еще утром в день трагедии публиковала в своем Инстаграме счастливые фотографии, сделанные в горах.

Ее близкая подруга Ольга Фреймут выразила соболезнования в связи с гибелью Островской на своей странице в соцсети. Ведущая призналась, что ей все еще трудно поверить в случившееся.

«Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Соболезную родным Соломии», - написала Фреймут.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 ноября, в городе Рикмансуорт, графство Хартфордшир погибла британская актриса Джейн Хейуорд.

На момент смерти женщине было 69 лет.

Женщина скончалась в результате ДТП – она угодила под колеса рейсового автобуса, к сожалению, медики констатировали смерть актрисы практически сразу после аварии, несмотря на попытки ей помочь – артистка умерла от многочисленных тяжелых травм:

«Патологоанатомическое вскрытие показало, что актриса скончалась от полученных травм на месте ДТП».

Джейн Хейуорд прежде всего известна мировой публике по роли в знаменитом сериале «Чисто английское убийство», также она снималась в известном фильме «Мой месяц с Миссис Поттер» и в других фильмах.

Напомним, звезда кино погибла страшной смертью: «фильмы с ней обожает полмира», подробности трагедии.

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