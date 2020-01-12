Виновницу ДТП с Ренатой Литвиновой задержали и допросили

Как выяснилось, за рулем автомобиля, сбившего знаменитую российскую актрису Ренату Литвинову, находилась 28-летняя девушка по имени Ольга Чуйко. ДТП произошло в воскресенье, 12 января, на Тверскому бульваре в Москве.

Девушку-водителя автомобиля «Мерседес» задержали правоохранители. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку.

Задержанная признала, что действительно сбила актрису, однако та сама ушла с места аварии. Чуйко уверяет, что звезда выглядела пьяной.

Известно, что у Литвиновой были повреждены рука и нога, однако она отказалась от медицинской помощи и ушла. По последним данным, актриса так и не обратилась за медицинской помощью.

Тем не менее водителя оштрафовали на 2 тысячи рублей за непропуск пешехода.

Кроме того, сама Литвинова впервые прокомментировала инцидент. На своей странице в Инстаграм актриса заверила, что с ней все в порядке.

«Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», - написала звезда.

Напомним, до этого сообщалось, что Литвинова в свой 53-й день рождения прогуливалась по центру Москвы, когда ее сбила машина. Фатальный момент случился, когда она проходила ресторан Макдональдс. Там и произошел наезд.

Во время наезда актриса получила травмы. СМИ сообщают, что у Литвиновой пострадали две конечности: рука и нога.

Отметим, что Рената Муратовна Литвинова — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. На ее счету более тридцати кинокартин. Также она с 2005 по 2011 год сняла несколько музыкальных клипов для певицы Земфиры. Является рекламным лицом многих брендов.

12 января ей исполнилось 53 года.

Напомним, Земфира открыла всю правду о любви с Литвиновой.

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