Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк угодила в ДТП, в ходе которой ей поцарапали авто
Как сообщает Politeka, об этом она рассказала в Instagram.
«В очередной раз, друзья, подарок на новый год. Мне поцарапали машину. Спасибо тем, кто поцарапал мою машину, привет. Дай Бог вам здоровья и счастья», - отметила она.
В то же время Никитюк уточнила, что в прошлый раз ее авто «растрындячили полностью».
«В прошлом году, буквально за день до нового года, мне вообще разломали машину, полностью. И вы знаете, мне кажется, что под Новый год нужно с кем-то за что-то как-то рассчитаться. Слава богу, что взял деньгами. Считаю, это сигнал к тому, что нужно сделать какое-то доброе дело», - уточнила она.
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На опубликованных кадрах видно, что кто-то серьезно поцарапал задний бампер машины Никитюк. Однако украинцы не смогли высказать слова поддержки кумиру. Кадрами телеведущая поделилась в Stories.
Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась перед очередным выступлением.
Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
Как известно, звезда несколько недель отдыхала в Китае, откуда выкладывала яркие фото своих приключений. Сейчас звезда уже вернулась домой и активно демонстрирует отдых уже в Киеве. В этот раз артистка действительно очаровала необычным видом.
Дело в том, что Леся посетила важное мероприятие, во время которого засветилась в оригинальном платье с откровенным вырезом. Наряд с весьма интересным дизайном удивил поклонников не меньше, чем шуточная выходка Леси.
Артистка прямо перед выходом на сцену решила станцевать, однако немного запуталась и едва не упала. В видео, представленном в разделе Стори, слышно, как она просит помощи у коллеги, чтоб та помогла ей встать.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
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