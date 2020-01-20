Известный украинский актер Антин Мухарский, который был советником министра культуры Украины, высказался о языковой дискриминации в Украине

Шоумен высказался об этом у себя на странице в Фейсбук.

"А вы пробовали, господа, родившись в русскоязычной семье в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре перейти в школе на украинский язык? Сразу: ги-ги-ги, тупой Селюк, жлоб, дебил, чмо, козел, утирок... В школе такая травля мало кто выдержит, запомнив на всю жизнь, что украинский-это опасность быть подданным обструкции, стать посмешищем, парией, чумным или прокаженным, отторгнутым социумом и коллективом", - заявил Мухарский.

Актер заявляет, что это очень болезненная детская травма, которую некоторые несут с собой даже во взрослой жизни.

"Даже врожденные украинцы с истинно украинскими фамилиями и генеалогией, что прошли через антиукраинский выучку советской школы, несут на себе эту печать панического страха в случае перехода на украинскую услышать в свой адрес эти оскорбительные, запечатленные в подсознании слова", - говорит известный актер и телеведущий.

Шоумен заявил, что русский язык , это язык агрессии, ненависти, травли и дискриминации.

"Дорогие русские соотечественники, обращаюсь к вам как ваш в прошлом дорогой русскоговорящий соотечественник. Вопрос языка как раз ОБЪЕДИНЯЕТ Украину. Я не встречал ни одного русскоязычного воина, побывавшего в зоне АТО или участвовавшего в ООС, и был против закона о языке. Потому что разделяет нас не украинский, а именно русский язык агрессии, ненависти, травли и дискриминации, которую я слышал в свой адрес, не всю жизнь, когда начинал общаться на украинском", - резюмировал Мухарский.

Кроме того, недавно мы писали, что воккупированном Донбассе появилась новая пропагандистская страшилка о переселенце-инвалиде, которому якобы порвали рот за российский язык.

Все началось с того, что журналисты ТСН спросили жителей неподконтрольной части в Луганской области, желают ли они вернуться назад в Украину.

Один из опрошенных огорошил своим ответом. По его словам, в Украине якобы запрещают говорить на русском языке, о чем он неоднократно слышал в новостях по телевизору. Ко всему прочему, мужчина даже рассказал, что сделали с человеком, который "посмел" заговорить на русском языке.

"Мы хотим, чтобы не преследовали за русский язык. Вы что не знаете, что запрещают на нем говорить в Украине? Все время рассказывают в новостях. Вот порвали рот одному русскоязычному", – заявил один из опрошенных.

Напомним, спецназ ворвался к музыканту Антону Мухарскому.

Также Politeka писала, про обыски в квартире Антона Мухарского: появилось неожиданное заявление МВД.