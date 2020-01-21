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Иран обнародовал отчет расследования катастрофы украинского Boeing, подробности

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит двумя ракетами класса "земля – воздух" малого радиуса действия около Тегерана 8 января.

Об этом говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана.

Согласно отчету, это были ракеты Tor-M1.

Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов, отмечает организация. Лайнер исчез с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18.

В отчете отмечается, что «черные ящики» сбитого Boeing являются «одними из самых передовых в своем классе в мире», а у Ирана нет средств для их декодирования.

Стрельба в ЦИК, полиция и скорая съехались в центр Киева

В Киеве в здании ЦИК нашли застреленным работника УГО. ЧП произошло в здании Центральной избирательной комиссии по адресу площадь Леси Украинки, 1, вечером в понедельник, 20 января.

Как выяснилось, тело мужчины было обнаружено около 18:00. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны (УГО).

СМИ сообщили, что мужчина застрелился из табельного оружия.

«По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия», - сообщил источник.

Погибшему военнослужащему было 25 лет. Причины самоубийства остаются неизвестными.

«Сгорели заживо»: страшный пожар охватил жилой дом в РФ

Число погибших при пожаре в деревянном жилом доме в Томской области (РФ) составило 11 человек.

Жуткое ЧП произошло в поселке Причулымский Асиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным экстренных служб, пострадали два человека, которым удалось покинуть дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Они были гражданами Узбекистана.

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватилрынок: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП.

Также Politeka писала про "побоище и пожар": в сеть слили кадры хаоса на концерте популярного певца, фанаты не выдержали.