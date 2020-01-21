Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит двумя ракетами класса "земля – воздух" малого радиуса действияоколо Тегерана 8 января

Об этом говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

Согласно отчету, это были ракеты Tor-M1.

Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов, отмечает организация. Лайнер исчез с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18.

В отчете отмечается, что «черные ящики» сбитого Boeing являются «одними из самых передовых в своем классе в мире», а у Ирана нет средств для их декодирования. В то же время французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались предоставить Ирану необходимое оборудование для расшифровки «черных ящиков».

Напомним, 19 января, глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что не намерен передавать за границу, в том числе и Украину, регистраторы полета со сбитого самолета. Хотя днем ранее Иран одобрил передачу "черных ящиков" украинской стороне.

Как сообщалось, страшная трагедия произошла 8 января в небе над Тегераном. В результате катастрофы украинского самолета погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев, включая 9 членов экипажа.

Сперва Иран отрицал причастность к катастрофе, однако спустя три дня власти страны признали, что ошибочно сбили украинский Боинг. Военные восприняла самолет как угрозу. Позднее появилось видео, подтверждающее, что воздушное судно было сбито двумя ракетами, попавшими в цель с разницей в 23 секунды.

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

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